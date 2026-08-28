AUH y Tarjeta Alimentar septiembre 2026: cuánto cobran juntas las familias

Septiembre trae un nuevo aumento para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y, para las familias que cumplen los requisitos, el depósito mensual vuelve a complementarse con la Prestación Alimentar. La combinación de ambos beneficios hace que el monto final cambie de manera importante según la cantidad de hijos.

La AUH se actualiza por la movilidad mensual y desde septiembre su valor total será de $154.030,03 por hijo. Sin embargo, ANSES deposita mensualmente el 80% y retiene el 20% restante hasta la acreditación de los controles exigidos mediante la Libreta.

Cuánto deposita ANSES de AUH en septiembre

Sobre el valor bruto de $154.030,03, el pago mensual directo representa aproximadamente:

80% depositado: $123.224,02 por hijo.

$123.224,02 por hijo. 20% retenido: $30.806,01 por hijo.

La diferencia acumulada puede cobrarse posteriormente cuando se cumplen los requisitos de salud, vacunación y escolaridad correspondientes.

En INFOZONA podés consultar el detalle del aumento de la AUH, cuánto se cobra en mano y cuánto queda retenido en septiembre.

Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en septiembre

La Prestación Alimentar, conocida popularmente como Tarjeta Alimentar, mantiene los valores establecidos durante 2026:

Un hijo: $72.250.

$72.250. Dos hijos: $113.299.

$113.299. Tres o más hijos: $149.425.

Estos importes fueron fijados por la Resolución 161/2026 del Ministerio de Capital Humano. A diferencia de la AUH, la Prestación Alimentar no se actualiza automáticamente todos los meses con la inflación.

Cuánto cobran juntas AUH y Alimentar

Tomando el 80% de la AUH que se deposita mensualmente y sumando la Prestación Alimentar, las familias alcanzadas tendrán aproximadamente estos totales:

Hijos AUH depositada Alimentar Total aproximado 1 $123.224 $72.250 $195.474 2 $246.448 $113.299 $359.747 3 $369.672 $149.425 $519.097 4 $492.896 $149.425 $642.321

Los cálculos no incluyen otros programas que eventualmente pueda cobrar el grupo familiar, como Complemento Leche del Plan 1000 Días u otras asignaciones.

Quiénes reciben la Prestación Alimentar

El programa alcanza, entre otros grupos, a madres o padres que cobran AUH por hijos de hasta 17 años inclusive, titulares de la Asignación por Embarazo desde el tercer mes y familias que cobran asignaciones por hijos con discapacidad, en este último caso sin límite de edad.

También contempla determinadas situaciones de titulares de Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos o más.

La incorporación es automática cuando se cumplen las condiciones. No existe una inscripción separada para pedir la Tarjeta Alimentar y el dinero se acredita junto con la prestación correspondiente.

Cuándo cobran AUH y Tarjeta Alimentar en septiembre

Los pagos de AUH comenzarán el martes 8 de septiembre y se distribuirán según la terminación del DNI hasta el lunes 21.

La Prestación Alimentar se acredita en la misma fecha que la AUH, por lo que no hay que esperar un segundo depósito.

El cronograma completo puede consultarse en la guía de INFOZONA con todas las fechas de cobro de ANSES de septiembre según la terminación del DNI.

Por qué el monto que llega al banco es menor que la AUH publicada

Cuando se difunde que la AUH de septiembre es de $154.030,03, esa cifra corresponde al 100% de la asignación. El depósito habitual es el 80%, por eso en la cuenta se ven alrededor de $123.224 por hijo antes de sumar otros beneficios.

El 20% restante no se pierde: queda acumulado y puede reclamarse cuando se presenta la Libreta AUH en los plazos y condiciones establecidos por ANSES.

Así, para saber cuánto dinero realmente recibirá una familia en septiembre hay que separar tres conceptos: el 80% de AUH que se cobra en el mes, el 20% que queda retenido y la Prestación Alimentar que se suma completa cuando corresponde.