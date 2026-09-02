ANSES suma un extra automático en septiembre: quiénes pueden cobrarlo junto con AUH y Tarjeta Alimentar

El depósito de septiembre puede traer más conceptos que la AUH y la Prestación Alimentar para una parte de las familias. La movilidad mensual actualizó también un beneficio destinado a una etapa específica de la infancia y que se liquida de manera automática cuando ANSES detecta que se cumplen las condiciones.

No hay que llenar un formulario especial ni sacar turno para solicitarlo. Sin embargo, no todos los titulares de AUH lo reciben, por lo que la edad de los hijos resulta determinante.

Para comparar primero los dos conceptos más conocidos, INFOZONA publicó cuánto reciben las familias al sumar AUH y Tarjeta Alimentar durante septiembre según la cantidad de hijos.

El extra es el Complemento Leche y sube a $58.098

Se trata del Complemento Leche del Plan 1000 Días, un apoyo alimentario destinado a titulares de la Asignación por Embarazo y a familias con AUH por hijos de hasta 3 años.

Con la movilidad de septiembre, el importe pasa a $58.098.

ANSES explica que su implementación es automática: cuando corresponde, el dinero se deposita en la misma cuenta utilizada para cobrar la asignación.

Quiénes pueden recibirlo

Titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Titulares de AUH por cada hijo de hasta 3 años que cumpla las condiciones.

La información oficial del programa puede consultarse en la página de Leche – Plan 1000 días de ANSES.

Cuánto puede recibir una familia con un hijo

En un hogar con un hijo de hasta 3 años que reúna las condiciones para los tres conceptos, la cuenta orientativa de septiembre queda así:

Concepto Monto AUH depositada mensualmente, 80% $123.224,80 Tarjeta Alimentar, un hijo $72.250 Complemento Leche $58.098 Total $253.572,80

El ejemplo supone que el niño está dentro de la edad correspondiente y que la familia reúne los requisitos de las tres prestaciones.

Cómo saber si ANSES lo incluyó en tu liquidación

No hace falta esperar a descubrir el monto recién cuando llega al banco.

ANSES permite revisar el detalle desde mi ANSES → Hijos → Mis Asignaciones. Allí pueden aparecer AUH, Prestación Alimentar, Complemento Leche, complementos retenidos y otros conceptos.

El organismo tiene una guía específica sobre cómo consultar Mis Asignaciones.

El 20% retenido de AUH es otro dinero diferente

El Complemento Leche no debe confundirse con el porcentaje que ANSES retiene de la AUH y luego liquida al acreditar las condiciones correspondientes.

Son conceptos diferentes y tienen reglas distintas. INFOZONA explica en esta guía cómo funciona la Libreta AUH y el cobro del 20% acumulado.

Cuándo llega el extra

El Complemento Leche utiliza la misma cuenta y acompaña el calendario de la prestación principal.

Para AUH, los pagos de septiembre comienzan el martes 8 para DNI terminados en 0 y continúan progresivamente según la terminación del documento.

La particularidad de este beneficio es justamente que no exige una inscripción separada. Si corresponde y los datos están correctamente registrados, debería aparecer directamente dentro de la liquidación mensual.