Acompañamiento Social septiembre 2026: quiénes siguen cobrando $78.000 y qué se sabe de la fecha

Para miles de ex titulares de Potenciar Trabajo, septiembre comienza con una diferencia fundamental: Acompañamiento Social continúa vigente y mantiene su prestación mensual de $78.000.

La continuidad está respaldada por una resolución publicada durante 2026 que extendió el programa, pero permanecer dentro del padrón ya no depende solamente de haber pertenecido al antiguo Potenciar Trabajo. También existen condiciones de ingresos, patrimonio y corresponsabilidades que pueden generar una suspensión.

El monto de septiembre sigue siendo de $78.000

El Ministerio de Capital Humano establece expresamente que los beneficiarios del Programa de Acompañamiento Social perciben una asignación mensual no remunerativa de $78.000.

La cifra no se actualiza todos los meses por inflación y hasta este 29 de agosto no fue publicada una resolución que disponga una suba para septiembre.

La Resolución 90/2026 de Capital Humano fijó además una vigencia total de 48 meses contados desde la reglamentación original de abril de 2024, sujeta a disponibilidad presupuestaria.

Quiénes siguen dentro del programa

El PAS no tiene una inscripción general abierta para cualquier persona que quiera solicitar los $78.000.

La normativa actual establece que los beneficiarios son quienes ya revestían la condición de titulares y continúan cumpliendo las exigencias. El universo está concentrado principalmente en dos grupos:

Personas de 50 años o más en situación de vulnerabilidad.

en situación de vulnerabilidad. Mujeres con cuatro o más hijos menores de 18 años.

Quienes fueron derivados en su momento a Volver al Trabajo no pasan automáticamente al PAS por haber dejado de cobrar aquel programa.

¿Cuándo se cobra en septiembre?

Hasta este sábado 29 de agosto, Capital Humano no publicó un calendario general de septiembre con una fecha única para todos los titulares.

El programa viene acreditándose habitualmente durante los primeros días hábiles de cada mes. Si se repitiera ese esquema, el lunes 7 de septiembre, quinto día hábil del mes, aparece como una referencia posible.

Sin embargo, esa fecha no debe tomarse todavía como una acreditación oficial confirmada.

Capital Humano indica que cada titular puede consultar su estado y fecha de cobro directamente en la App Mi Argentina. Esa consulta personalizada es la referencia más segura cuando se acerca el comienzo del mes.

Una persona con trabajo en blanco puede seguir cobrando

Sí, pero existe un límite que ahora cobra especial importancia.

Acompañamiento Social es compatible con un empleo formal registrado siempre que la remuneración bruta mensual sea inferior a un Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Actualmente ese límite es de $376.600, aunque cambiará cuando el Gobierno defina la nueva escala del salario mínimo después del fracaso del Consejo del Salario.

Por eso, una futura suba del SMVM también podría elevar el techo salarial permitido para mantener el PAS.

Mirá también: qué beneficios y prestaciones pueden cambiar cuando aumente el salario mínimo.

Qué situaciones pueden provocar la baja

La reglamentación de 2026 incorporó controles sobre distintas variables económicas y patrimoniales. Entre las incompatibilidades figuran ser titular de más de un inmueble, poseer determinados vehículos recientes, tener explotaciones comerciales, agrícolas o ganaderas y cobrar otras prestaciones incompatibles.

También se establecieron corresponsabilidades vinculadas con controles de salud, vacunación y escolaridad de niños a cargo, según la situación familiar de cada beneficiario.

El programa puede realizar cruces de información con bases estatales para verificar el cumplimiento de estas condiciones.

No hay que pagarle a nadie para conservar el beneficio

Capital Humano aclara que no es necesario empadronarse nuevamente ni recurrir a organizaciones sociales o intermediarios para seguir cobrando.

Nadie puede exigir dinero, participación en actividades o contraprestaciones no previstas por la normativa a cambio de mantener la asignación.

Para quienes provienen del antiguo Potenciar Trabajo, la consulta más importante antes de septiembre es verificar a qué programa pertenecen actualmente. En esta guía se explica cómo saber si seguís cobrando después de Potenciar Trabajo y qué monto corresponde.

Por ahora, entonces, hay dos datos firmes para septiembre: el PAS continúa vigente y el monto permanece en $78.000. La fecha individual debe confirmarse desde Mi Argentina cuando se actualice la liquidación del próximo mes.