Nuevo salario mínimo: qué prestaciones de anses podrían cambiar después de la reunión de hoy

El Salario Mínimo, Vital y Móvil vuelve a discutirse este viernes 28 de agosto y la definición no interesa solamente a los trabajadores que cobran ese piso. El resultado también puede modificar prestaciones y requisitos que utilizan el SMVM como referencia.

La reunión del Consejo del Salario está prevista para las 12:30, aunque desde las 10 se desarrolla una instancia específica para analizar los valores de la Prestación por Desempleo. Si no se alcanza el acuerdo necesario, habrá una segunda convocatoria durante la tarde.

Actualmente el salario mínimo es de $376.600 mensuales y $1.883 por hora. Ese esquema llegó a su último tramo en agosto, por lo que ahora deberá determinarse qué ocurrirá desde septiembre y durante los meses siguientes.

Qué prestación de ANSES cambia directamente con el salario mínimo

El impacto más directo se produce sobre la Prestación por Desempleo que cobran trabajadores que perdieron su empleo y cumplen los requisitos establecidos por la normativa.

La Resolución 9/2025 del Consejo del Salario establece que la prestación equivale al 75% de la mejor remuneración neta mensual que tuvo el trabajador durante los seis meses anteriores al cese laboral.

Sin embargo, existe un piso y un techo directamente vinculados con el salario mínimo: el beneficio no puede ser inferior al 50% del SMVM ni superior al 100%.

Con los valores vigentes durante agosto, eso significa:

Monto mínimo: $188.300.

$188.300. Monto máximo: $376.600.

Por eso, si este viernes se acuerda una nueva escala del salario mínimo, estos límites también podrán actualizarse. El monto efectivo que recibe cada beneficiario dependerá igualmente de su remuneración previa y de su situación particular.

Qué pasaría si el salario mínimo aumenta desde septiembre

La magnitud del cambio dependerá del porcentaje o de los montos que finalmente se establezcan.

Por ejemplo, si el SMVM fuera llevado hipotéticamente a $400.000, el piso de la Prestación por Desempleo quedaría en $200.000 y el techo en $400.000, siempre que se mantenga el esquema vigente.

Esto no significa que todos los titulares pasarían automáticamente a cobrar el máximo, sino que se modificaría el rango dentro del cual se determina cada prestación.

El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo es el ámbito que reúne al Gobierno, representantes sindicales y empleadores para discutir estos valores. La información institucional y las resoluciones vigentes pueden consultarse en el sitio oficial del Consejo del Salario.

Progresar también tiene un requisito atado al salario mínimo

Hay otros beneficios que no aumentan automáticamente porque suba el SMVM, pero utilizan su valor para determinar quién puede acceder.

Uno de los ejemplos más importantes es Progresar. El programa depende del Ministerio de Capital Humano y establece que los ingresos del estudiante y de su grupo familiar no pueden superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Con el piso actual de $376.600, ese límite equivale a $1.129.800 mensuales.

Si el salario mínimo aumenta, el tope de ingresos para ingresar o permanecer dentro del programa también subirá. Esto puede permitir que familias que estaban muy cerca del límite continúen cumpliendo el requisito económico.

La segunda convocatoria 2026 de Progresar Obligatorio permanece abierta hasta el 4 de septiembre y mantiene precisamente ese requisito de tres SMVM, según informó Capital Humano.

Qué pasa con AUH, jubilaciones y asignaciones familiares

Una actualización del salario mínimo no significa que automáticamente aumenten la AUH, las jubilaciones o las pensiones.

Estas prestaciones utilizan actualmente otro mecanismo: se actualizan mensualmente tomando como referencia la inflación registrada dos meses antes.

Por eso, los haberes de septiembre ya tienen determinado su incremento por el IPC de julio, independientemente de lo que resuelva este viernes el Consejo del Salario. En INFOZONA podés consultar el calendario de ANSES de septiembre para jubilados, AUH y asignaciones.

Algo similar sucede con los topes del SUAF: tienen su propio sistema de actualización. Para septiembre, ANSES ya modificó los límites de ingresos para acceder a las asignaciones familiares, como detallamos en la nota sobre los nuevos topes de ingresos del SUAF.

El salario de $1 millón es otra discusión diferente

La reunión de este viernes coincide con otra iniciativa que generó fuerte repercusión: el Gobierno impulsa que determinadas categorías de convenios colectivos alcancen un salario garantizado superior a $1 millón.

Se trata de dos mecanismos diferentes. Ese piso debería negociarse entre cada gremio y la cámara empresaria correspondiente, mientras que el SMVM es el valor legal general que discute hoy el Consejo del Salario.

En INFOZONA explicamos cómo funcionaría la propuesta oficial y qué sectores podrían quedar alcanzados en el plan para llevar determinados salarios por encima de $1 millón.

Una definición que puede llegar en las próximas horas

El dato central de este viernes será saber qué nuevo valor tendrá el Salario Mínimo, Vital y Móvil y desde qué mes comenzará a regir.

Si sindicatos y empleadores alcanzan un acuerdo, podría surgir una nueva escala con varios aumentos consecutivos. Si las partes no logran consensuar los montos, el Gobierno podrá terminar fijándolos nuevamente mediante un laudo, como ocurrió después de la negociación anterior.

Una vez definidos los nuevos valores, también podrá conocerse con precisión cómo quedan el piso y el techo de la Prestación por Desempleo y cuál será el nuevo límite equivalente a tres salarios mínimos utilizado por Progresar.