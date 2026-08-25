Ex potenciar trabajo: cómo saber si seguís cobrando en septiembre y cuánto es el monto

Miles de personas que fueron beneficiarias del Potenciar Trabajo comienzan a consultar qué ocurrirá con los pagos durante septiembre de 2026, después de los importantes cambios que atravesaron los programas sociales durante los últimos meses.

Aunque Potenciar Trabajo dejó de existir con ese nombre hace más de dos años, buena parte de sus antiguos titulares continuó recibiendo asistencia económica a través de los programas que lo reemplazaron.

Sin embargo, la situación volvió a cambiar durante 2026 y actualmente no todos los ex beneficiarios se encuentran en las mismas condiciones. Por eso, antes del próximo mes resulta fundamental saber a qué programa fue asignada cada persona y verificar si continúa habilitada para recibir el pago.

Ex Potenciar Trabajo: cómo saber si seguís cobrando en septiembre

El Gobierno nacional dispone de una consulta individual para conocer si una persona continúa dentro del Programa de Acompañamiento Social (PAS).

Capital Humano indica oficialmente que los beneficiarios pueden conocer el estado del programa y la fecha de cobro ingresando a la aplicación Mi Argentina con sus datos personales.

Para realizar la consulta se necesita:

Ingresar a Mi Argentina desde la aplicación o la plataforma oficial.

desde la aplicación o la plataforma oficial. Acceder con CUIL y contraseña.

Revisar la información correspondiente a los programas y prestaciones asociadas al titular.

Verificar el estado del beneficio y la información disponible sobre el próximo pago.

Esta consulta es especialmente importante durante septiembre porque permite comprobar la situación particular del beneficiario sin depender de información general o de intermediarios.

Capital Humano también aclara que no es necesario realizar un nuevo empadronamiento para continuar dentro del Acompañamiento Social.

Cuánto cobra el ex Potenciar Trabajo en septiembre de 2026

La prestación económica del Programa de Acompañamiento Social mantiene un monto mensual de $78.000.

La cifra está establecida expresamente por la Resolución 90/2026 del Ministerio de Capital Humano y no se encuentra atada automáticamente a la inflación, al salario mínimo ni a las actualizaciones de las prestaciones de ANSES.

Por ese motivo, pese a los aumentos que tuvieron otras ayudas sociales durante 2026, el PAS continúa con una asignación fija de:

$78.000 mensuales.

Hasta este 25 de agosto, no se anunció un aumento de ese importe para septiembre.

La normativa permite que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia modifique la cifra, pero hasta ahora no existe una resolución que establezca una actualización.

Quiénes siguen cobrando los $78.000

El Programa de Acompañamiento Social está destinado actualmente a un grupo específico de personas que anteriormente integraban Potenciar Trabajo.

La Resolución 90/2026 establece que continúan como beneficiarios:

Mujeres y hombres de 50 años o más en situación de vulnerabilidad.

en situación de vulnerabilidad. Mujeres con cuatro o más hijos menores de 18 años .

. Determinados titulares provenientes de unidades de gestión del Poder Ejecutivo Nacional vinculados con situaciones especiales.

La normativa establece además un punto importante: no se trata actualmente de una inscripción abierta para cualquier persona que reúna esos requisitos.

Son beneficiarios quienes ya tenían la condición de titulares del PAS al momento de aprobarse la nueva reglamentación, siempre que continúen cumpliendo las condiciones correspondientes.

Qué pasó con quienes estaban en Volver al Trabajo

Cuando Potenciar Trabajo fue eliminado, sus beneficiarios fueron distribuidos automáticamente entre dos programas:

Acompañamiento Social .

. Volver al Trabajo.

Volver al Trabajo concentró principalmente a personas de entre 18 y 49 años y mantuvo durante un período una transferencia mensual de $78.000.

Sin embargo, durante 2026 el Gobierno decidió avanzar con el cierre de esa prestación monetaria.

Una medida cautelar había obligado inicialmente a Capital Humano a restituir los pagos, pero posteriormente la Cámara Federal de San Martín revocó esa decisión.

Como consecuencia, desde agosto el Gobierno quedó habilitado para suspender las transferencias mensuales de Volver al Trabajo y avanzar hacia un modelo basado principalmente en capacitación y vouchers de formación laboral.

Por lo tanto, quienes pertenecían a Volver al Trabajo no tienen actualmente un pago mensual confirmado para septiembre, salvo que exista una nueva decisión administrativa o judicial que vuelva a modificar la situación.

Por qué algunos ex Potenciar Trabajo siguen cobrando y otros no

Esta diferencia explica buena parte de las consultas actuales.

Dos personas que anteriormente cobraban exactamente el mismo Potenciar Trabajo pueden encontrarse hoy en situaciones completamente distintas.

Quienes fueron transferidos al Programa de Acompañamiento Social mantienen la prestación económica de $78.000 mientras continúen cumpliendo los requisitos.

En cambio, quienes fueron incorporados a Volver al Trabajo dejaron de contar con la transferencia mensual después de los cambios implementados durante 2026.

Por eso, buscar solamente “Potenciar Trabajo septiembre” puede generar confusión: el programa original ya no existe y el resultado depende del esquema al que fue transferido cada beneficiario.

Cuándo se cobraría Acompañamiento Social en septiembre

El Programa de Acompañamiento Social viene acreditándose habitualmente durante los primeros días hábiles de cada mes.

En agosto, por ejemplo, el pago se realizó el viernes 7, correspondiente al quinto día hábil.

Si durante septiembre se mantuviera el mismo mecanismo, el quinto día hábil será el:

lunes 7 de septiembre de 2026.

Sin embargo, hasta el 25 de agosto esa fecha debe considerarse prevista y no oficialmente confirmada para septiembre.

La forma más segura de verificar el día correspondiente a cada beneficiario será consultar la información que aparezca en Mi Argentina, ya que Capital Humano identifica esa plataforma como el canal oficial para revisar la vigencia y fecha de cobro.

Qué requisitos hay que cumplir para no perder Acompañamiento Social

La reglamentación actual incorporó diferentes condiciones para continuar percibiendo la prestación.

Entre las corresponsabilidades previstas se encuentran:

Presentar controles de salud en caso de embarazo.

Acreditar el cumplimiento del calendario de vacunación de los menores a cargo.

Acreditar la regularidad escolar de los niños.

Realizar determinados cursos a través de la plataforma Formando Capital Humano.

También existen incompatibilidades económicas y patrimoniales que pueden provocar la salida del programa.

Por ejemplo, la normativa establece controles sobre propiedades, automotores recientes, determinadas categorías de Monotributo, ingresos y consumos mediante tarjetas o billeteras virtuales.

Se puede trabajar en blanco y seguir cobrando

Sí, aunque existe un límite.

Acompañamiento Social es compatible con un empleo formal registrado siempre que la remuneración bruta mensual sea inferior a un Salario Mínimo, Vital y Móvil.

También resulta compatible, entre otros casos, con:

Asignación Universal por Hijo.

Asignación por Embarazo.

Prestaciones alimentarias.

Monotributo Social.

Monotributo categoría A.

Trabajo en casas particulares bajo el régimen correspondiente.

En cambio, superar determinadas condiciones previstas por el programa puede generar la incompatibilidad y posterior baja.

Hasta cuándo seguirá vigente Acompañamiento Social

Otra diferencia importante con Volver al Trabajo es que el PAS tiene continuidad normativa asegurada por un período más extenso.

La Resolución 90/2026 estableció una vigencia total de 48 meses contados desde la entrada en vigor de la reglamentación original de abril de 2024, siempre sujeta a disponibilidad presupuestaria.

Esto lleva la continuidad prevista del programa hasta abril de 2028.

Por ahora, entonces, no existe una eliminación anunciada del Acompañamiento Social para septiembre.

Lo que debe revisar cada ex titular de Potenciar Trabajo es a qué programa pertenece actualmente y si conserva la condición de beneficiario. La consulta oficial puede realizarse desde Mi Argentina, donde aparecerá el estado individual y la información disponible sobre el próximo pago.