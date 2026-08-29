Salario mínimo y jubilados: quiénes pueden activar la garantía del 82% y cuándo llega un aumento real

El fracaso de la reunión del Consejo del Salario abrió una nueva etapa: el Gobierno deberá definir por laudo cómo continuará el Salario Mínimo, Vital y Móvil después de agosto. Y la decisión puede tener una consecuencia que va mucho más allá de los trabajadores en actividad.

Existe una garantía previsional que vincula directamente el salario mínimo con los ingresos de determinados jubilados de ANSES. Durante los últimos años quedó prácticamente sin efecto porque el SMVM se ubicó muy por debajo de los haberes previsionales, pero una suba suficientemente importante podría volver a activarla.

Qué pasó en la reunión del salario mínimo

El encuentro del viernes 28 de agosto terminó sin acuerdo. Los empresarios propusieron aumentos graduales que llevarían el SMVM hasta $468.000 en abril de 2027, mientras que las centrales sindicales plantearon un piso de $911.202 y reclamaron llegar a $993.300 en diciembre de 2026.

La distancia entre ambas posiciones impidió un entendimiento y dejó nuevamente la definición en manos del Gobierno.

El salario mínimo vigente durante agosto es de $376.600 mensuales para trabajadores mensualizados y $1.883 por hora para jornalizados.

Mirá también: qué prestaciones de ANSES están vinculadas con el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La regla del 82% que puede beneficiar a algunos jubilados

El artículo 125 bis de la Ley 24.241 del sistema previsional establece una garantía especial para quienes obtuvieron la Prestación Básica Universal y acreditan 30 años o más de servicios con aportes efectivos.

Para ese grupo, el Estado debe pagar un suplemento cuando sea necesario para que el haber previsional alcance como mínimo el 82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

No alcanza a todos los jubilados. La propia ley excluye de esta garantía a quienes completaron los años requeridos mediante determinadas moratorias previsionales, entre ellas las leyes 24.476, 25.994 y 26.970.

Por qué hoy la garantía no genera un pago adicional

La cuenta actual permite entenderlo rápidamente.

Concepto Valor Salario mínimo actual $376.600 82% del SMVM $308.812 Jubilación mínima de septiembre $428.633,20

El 82% del salario mínimo actual está más de $119.000 por debajo de la jubilación mínima. Por esa razón, en este momento no hay diferencia que complementar.

La situación cambiaría si el Gobierno fijara un aumento mucho mayor.

Cuál es el número que hay que mirar

Para que el 82% del SMVM supere el haber mínimo de septiembre de $428.633,20, el salario mínimo tendría que ubicarse aproximadamente por encima de:

$522.724 mensuales.

Desde ese nivel comenzaría a aparecer una diferencia previsional para quienes cumplen con los 30 años de aportes efectivos y están alcanzados por la garantía.

Por ejemplo, con un SMVM hipotético de $600.000, el 82% equivaldría a $492.000. La garantía previsional sería entonces superior al haber mínimo actual.

Pero hay otro detalle: el bono de $70.000

Que aparezca el suplemento del 82% no significa necesariamente que el bolsillo aumente inmediatamente en la misma proporción.

En septiembre, una jubilación mínima de $428.633,20 más el bono de $70.000 totaliza $498.633,20. El refuerzo se reduce de manera proporcional cuando los ingresos previsionales superan la mínima.

Si el suplemento del 82% elevara el haber, parte del incremento podría ser compensado por una reducción del bono mientras continúe vigente ese mecanismo.

Tomando solamente como referencia el esquema actual, para que el 82% del salario mínimo supere incluso los $498.633,20 que hoy conforman mínima más bono, el SMVM debería ubicarse alrededor de $608.090 o más.

Por eso hay dos números diferentes: uno puede activar jurídicamente el suplemento y otro puede empezar a generar una mejora efectiva superior al total que hoy recibe un jubilado de la mínima.

Quiénes deberían revisar su recibo si el SMVM sube fuerte

Los principales alcanzados serían jubilados que acreditaron al menos 30 años de aportes efectivos sin recurrir a las moratorias excluidas por la norma. También pueden existir pensiones derivadas de beneficios que cumplían esas condiciones.

En los recibos de ANSES el concepto puede aparecer identificado como Suplemento dinerario o, cuando existen ajustes de períodos anteriores, como Retro Suplemento dinerario.

El próximo dato decisivo será entonces la escala que establezca el Gobierno después del fracaso del Consejo del Salario. Hasta que esa decisión se publique, no es posible afirmar que habrá un nuevo plus.

Para comparar el resultado con los ingresos ya confirmados para el próximo mes, se pueden consultar los montos de jubilaciones de ANSES en septiembre con aumento y bono incluidos.