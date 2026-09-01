Volver al Trabajo en septiembre 2026: ¿Qué pasa con el pago de $78.000?

Septiembre vuelve a poner bajo la lupa los $78.000 de Volver al Trabajo. Después de que miles de beneficiarios cobraran durante mayo, junio y julio pese a que el programa había llegado originalmente a su final, la pregunta vuelve a repetirse: ¿puede aparecer una nueva acreditación este mes?

Para entender qué puede ocurrir hay que mirar algo más que el calendario. Durante 2026, el pago de Volver al Trabajo quedó atravesado por una disputa judicial que primero extendió las transferencias y posteriormente volvió a habilitar al Gobierno a suspenderlas.

Qué pasó con el cobro de Volver al Trabajo después de abril

El Ministerio de Capital Humano había establecido que el programa cumplía en abril su período de vigencia de 24 meses y comunicó que la cuota de ese mes sería la última liquidación ordinaria.

Sin embargo, una medida cautelar dictada posteriormente por el Juzgado Federal de Campana obligó temporalmente al Estado a mantener las prestaciones.

Como consecuencia, los titulares alcanzados por esa decisión volvieron a recibir:

Mayo: $78.000.

$78.000. Junio: $78.000.

$78.000. Julio: $78.000.

Esos tres depósitos posteriores al cierre explican por qué todavía existe tanta expectativa alrededor de una eventual nueva transferencia.

Qué ocurre con los $78.000 en septiembre

El escenario volvió a cambiar en julio. La Cámara Federal de San Martín revocó la cautelar que obligaba al Gobierno a continuar pagando, dejando nuevamente habilitado al Ministerio de Capital Humano para dar por terminada la transferencia monetaria.

Por este motivo, septiembre no tiene actualmente una fecha general de acreditación programada para Volver al Trabajo. No se trata simplemente de un calendario que todavía falta publicar: para que reaparezca el pago debería producirse una nueva decisión judicial o administrativa que modifique la situación vigente.

El Gobierno mantiene publicada su comunicación oficial sobre la finalización del programa Volver al Trabajo.

La causa judicial todavía tiene un capítulo pendiente

La discusión no quedó completamente cerrada. Después de la decisión de la Cámara Federal de San Martín, organizaciones sociales recurrieron a la Corte Suprema buscando revertir la suspensión y recuperar la transferencia para los antiguos titulares.

Ese planteo mantiene abierto un frente judicial, pero la existencia del recurso no reactiva por sí sola los pagos. Para que vuelva a liquidarse el beneficio debería existir una resolución que tenga efectos concretos sobre las transferencias o una decisión del Poder Ejecutivo.

Por eso cualquier novedad judicial durante septiembre podría volver a modificar el escenario y transformarse en un dato relevante para los ex beneficiarios.

Por qué algunos ex Potenciar Trabajo sí cobrarán $78.000

Este es probablemente el punto que más confusión genera. Cuando Potenciar Trabajo fue reemplazado, sus titulares quedaron distribuidos principalmente entre dos programas diferentes:

Volver al Trabajo.

Acompañamiento Social.

Hoy ambos tienen situaciones completamente distintas.

Acompañamiento Social continúa vigente y mantiene una prestación mensual de $78.000 para sus titulares. Volver al Trabajo, en cambio, cumplió su período y la cautelar que extendía los depósitos fue revocada.

Por eso dos personas que antes cobraban Potenciar Trabajo pueden tener resultados diferentes en septiembre.

Para evitar confusiones, podés consultar la guía de INFOZONA que explica cómo saber si un ex titular de Potenciar Trabajo sigue cobrando en septiembre y qué programa le corresponde.

Qué reemplaza ahora a Volver al Trabajo

Capital Humano avanzó durante 2026 hacia un modelo centrado en capacitación laboral. El nuevo esquema se articula principalmente a través de Formando Capital Humano, creado para ofrecer cursos de formación laboral y profesional orientados a mejorar las posibilidades de inserción en empleos registrados.

La propuesta contempla trayectos formativos y mecanismos de capacitación en lugar de mantener automáticamente la transferencia mensual general que tenía Volver al Trabajo.

INFOZONA ya explicó el cambio cuando el Gobierno confirmó el cierre: qué pasó con Volver al Trabajo y cómo funcionan los vouchers de capacitación.

Qué deberían revisar los antiguos beneficiarios durante septiembre

Aunque hoy no exista una liquidación general prevista, hay tres lugares donde pueden aparecer novedades relevantes:

Mi Argentina: para revisar notificaciones personales vinculadas con el programa.

para revisar notificaciones personales vinculadas con el programa. Portal Empleo: para acceder a propuestas y capacitaciones disponibles.

para acceder a propuestas y capacitaciones disponibles. La causa judicial: cualquier nueva resolución podría modificar nuevamente el escenario.

También conviene comprobar a qué programa figura actualmente asignada cada persona. No corresponde asumir que por haber cobrado Potenciar Trabajo en el pasado se mantiene automáticamente algún pago en septiembre.

La diferencia clave de septiembre

Entre abril y julio, Volver al Trabajo tuvo una situación excepcional: el programa había finalizado administrativamente, pero una orden judicial obligaba a sostener el dinero.

Esa orden ya no está vigente. Por eso, el dato que hay que seguir durante septiembre no es un supuesto quinto día hábil de pago, sino cualquier resolución judicial o administrativa capaz de volver a poner en marcha los $78.000.