Becas progresar septiembre 2026: cuándo se cobra y cuánto dinero llega a la cuenta

Septiembre comienza con una nueva espera para los titulares de las Becas Progresar y durante los próximos días habrá una señal que puede anticipar el cobro antes de que el dinero aparezca en la cuenta. Miles de estudiantes ya pueden revisar si Capital Humano avanzó con su liquidación mientras se acerca la próxima ventana habitual de pagos.

El mes tiene además otra particularidad: todavía está abierta la segunda convocatoria para algunas líneas del programa, por lo que conviven estudiantes que ya cobran regularmente con nuevos aspirantes que esperan conocer el resultado de su inscripción.

La ventana que conviene mirar para el cobro de Progresar en septiembre

Tomando como referencia el comportamiento de las acreditaciones de los últimos meses, la franja comprendida entre el 10 y el 18 de septiembre aparece como la ventana más probable para los próximos pagos.

Se trata de una estimación basada en el funcionamiento reciente del programa y no de un cronograma oficial por terminación de DNI. La Secretaría de Educación y ANSES todavía pueden establecer otra distribución cuando termine de procesarse la liquidación mensual.

Cómo saber si ya tenés un pago de Progresar cargado

Los beneficiarios pueden consultar el estado desde los canales digitales de ANSES y de Progresar.

Una alternativa que viene utilizando muchos estudiantes es la Certificación Negativa de ANSES. Al consultar el período correspondiente, la aparición de una referencia a Becas Progresar puede indicar que existe una transferencia registrada a nombre del titular.

También se puede ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social a mi ANSES y revisar el estado de la liquidación y los cobros disponibles.

En INFOZONA está disponible la guía actualizada para sacar la Certificación Negativa de ANSES y entender qué significa el resultado.

Cuánto se cobra de Progresar en septiembre de 2026

La Resolución 172/2026 de la Secretaría de Educación fijó para las distintas líneas del programa un monto mensual de $35.000.

Sin embargo, el dinero que efectivamente aparece cada mes en la cuenta puede variar según la línea y la situación académica del estudiante.

En Progresar Obligatorio, Formación Profesional y para estudiantes ingresantes de nivel Superior se aplica generalmente un esquema en el que se abona el 80% de la cuota y queda retenido el 20% hasta cumplir las certificaciones correspondientes.

Concepto Monto Valor mensual de la beca $35.000 80% mensual $28.000 20% sujeto a certificación $7.000

En cambio, los estudiantes avanzados de Progresar Superior pueden recibir las cuotas regulares al 100% cuando cumplen las condiciones previstas en el reglamento. También pueden aparecer diferencias cuando se liquidan cuotas estímulo, retroactivos o montos retenidos anteriormente.

El aumento de ANSES de septiembre no modifica automáticamente Progresar

Este punto suele generar confusión. Las Becas Progresar son liquidadas por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano y ANSES interviene en el pago.

Por esa razón, el aumento por movilidad que reciben en septiembre jubilaciones y distintas asignaciones no provoca automáticamente una suba de Progresar. Mientras no se publique una nueva resolución, el valor oficial continúa en $35.000.

Septiembre también tiene dos fechas límite para inscribirse

Mientras los actuales titulares esperan el próximo depósito, continúa abierta la segunda convocatoria de 2026.

Progresar Obligatorio: inscripción hasta el 4 de septiembre.

inscripción hasta el 4 de septiembre. Progresar Superior y Enfermería: hasta el 11 de septiembre.

hasta el 11 de septiembre. Progresar Formación Profesional: continúa abierto hasta el 27 de noviembre.

Los plazos fueron establecidos oficialmente por la Secretaría de Educación. La información del programa puede consultarse en el sitio oficial de Progresar.

INFOZONA también publicó una guía con las fechas límite, montos y requisitos para anotarse a las Becas Progresar.

¿Los que se anotan ahora cobran en septiembre?

No necesariamente. Inscribirse en la segunda convocatoria no significa que el pago se active de manera inmediata durante el mismo mes.

Primero deben realizarse las validaciones socioeconómicas y académicas y posteriormente adjudicarse la beca. La normativa prevé hasta seis cuotas para quienes resulten adjudicados en esta segunda etapa.

Por eso hay que diferenciar a los estudiantes que ya son titulares y esperan su cuota habitual de quienes recién completan la inscripción.

Qué revisar si llega la fecha y el dinero no aparece

Antes de iniciar un reclamo conviene controlar:

El estado de la beca en la plataforma Progresar.

La liquidación disponible en mi ANSES.

Que el CBU o CVU informado continúe activo y sea de titularidad del estudiante.

Las certificaciones académicas o de regularidad que correspondan.

Las notificaciones recibidas en Mi Argentina.

Con septiembre recién comenzando, la primera señal puede aparecer antes en los sistemas que en la cuenta bancaria. La franja de mitad de mes es hoy la referencia que vale la pena seguir, pero la acreditación definitiva deberá confirmarse con la liquidación de cada beneficiario.