Volver al trabajo en agosto: capital humano confirmó el fin del programa, no habrá liquidación y ofrece vouchers de capacitación

Si sos beneficiario del programa Volver al Trabajo y estabas esperando novedades sobre el cobro de este mes, el Gobierno fijó una postura definitiva tras semanas de incertidumbre.

El Ministerio de Capital Humano confirmó que no habrá nuevas liquidaciones para Volver al Trabajo, dando por finalizada la prestación mientras la disputa se traslada a la Justicia.

Confirmación oficial sobre los pagos y notificaciones a beneficiarios

La cartera conducida por Sandra Pettovello aclaró la situación del beneficio y detalló que el ciclo del programa se encuentra cerrado.

El Gobierno informó que el programa finalizó el 9 de abril de 2026 y no se realizarán nuevos desembolsos. Además, aseguraron que las notificaciones ya fueron enviadas por correo electrónico y la app Mi Argentina.

Reemplazo por vouchers para cursos de formación profesional

Como alternativa ante la baja del cobro mensual, desde Capital Humano presentaron un nuevo esquema enfocado en la inserción laboral.

Los ex beneficiarios del programa podrán acceder a vouchers para capacitaciones y formación profesional, buscando fortalecer las herramientas laborales de los titulares.

Reclamo judicial en la Corte Suprema y protestas sociales

A pesar de la postura del Ejecutivo, el conflicto mantiene un frente abierto en los tribunales y en las calles.

La UTEP presentó un recurso extraordinario para que intervenga la Corte Suprema de Justicia, luego de que se revocara la cautelar que mantenía los pagos. En paralelo, las organizaciones sociales se movilizaron para exigir que se dé marcha atrás con la baja del programa.

Qué pasa con el programa Acompañamiento Social y sus plazos

Desde la cartera ministerial marcaron una clara diferencia entre los distintos esquemas de asistencia vigentes.

A diferencia de Volver al Trabajo, Acompañamiento Social continúa vigente y fue prorrogado hasta abril de 2028. El beneficio seguirá cobrándose con normalidad para sus titulares actuales, sin abrir nuevas inscripciones ni traspasos.