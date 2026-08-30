Aumentos de septiembre: la lista confirmada con todo lo que sube en la provincia de Buenos Aires

El noveno mes del año arranca con reajustes en transporte, medicina privada, colegios, alquileres y servicio doméstico, mientras se aguarda por la letra chica de los servicios de red.
Transporte público: los nuevos valores para colectivos y trenes
El sistema de transporte bonaerense y nacional registrará modificaciones según el medio utilizado:
- Colectivos en provincia de Buenos Aires: el ajuste será del 4,3%, elevando el boleto mínimo a $1.158,97 para usuarios con tarjeta SUBE registrada.
- Líneas de trenes: las formaciones del Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Urquiza, Belgrano Norte y Belgrano Sur tendrán un incremento del 14,29%, fijando el boleto mínimo en $480.
Medicina prepaga y cuotas de colegios privados
Los gastos asociados a la salud y a la educación privada sufrirán incrementos diferenciados:
- Prepagas: Swiss Medical subirá sus cuotas un 3,11%, Omint un 2,9%, Galeno entre 2,3% y 2,8%, Avalian un 2,5% y OSDE oscilará entre el 1,9% y el 2,3%.
- Escuelas con aporte estatal: los colegios privados de la provincia de Buenos Aires aplicarán una suba promedio del 2,5%. Una primaria de 4 horas con 100% de subvención pasará a costar $38.070.
Alquileres con ajuste trimestral y tarifas de servicios
El mercado inmobiliario y las tarifas domiciliarias suman nuevos valores al presupuesto mensual:
- Contratos con IPC: los alquileres con actualización trimestral que toman la inflación acumulada sufrirán un aumento del 6,22% (un contrato de $500.000 pasará a $531.100).
- Luz, gas y agua: Edenor, Edesur, Metrogas y Naturgy BAN aplicarán nuevas subas, mientras que el agua finalizará el tope del 3% mensual y actualizará por coeficiente automático.
Servicio doméstico: las nuevas escalas por hora y mes
Las remuneraciones del personal de casas particulares en el régimen formal tendrán un incremento del 1,8%:
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- Tareas generales por hora: la hora para el personal con retiro se fija en $3.871,87, mientras que sin retiro alcanza los $4.144,32.
- Sueldos mensuales: el haber para la jornada completa de limpieza queda en $475.001,19 con retiro y en $523.998,96 sin retiro.