Aumentos de septiembre: la lista confirmada con todo lo que sube en la provincia de Buenos Aires

El noveno mes del año arranca con reajustes en transporte, medicina privada, colegios, alquileres y servicio doméstico, mientras se aguarda por la letra chica de los servicios de red.

Transporte público: los nuevos valores para colectivos y trenes

El sistema de transporte bonaerense y nacional registrará modificaciones según el medio utilizado:

Colectivos en provincia de Buenos Aires: el ajuste será del 4,3% , elevando el boleto mínimo a $1.158,97 para usuarios con tarjeta SUBE registrada.

el ajuste será del , elevando el boleto mínimo a para usuarios con tarjeta SUBE registrada. Líneas de trenes: las formaciones del Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Urquiza, Belgrano Norte y Belgrano Sur tendrán un incremento del 14,29%, fijando el boleto mínimo en $480.

Medicina prepaga y cuotas de colegios privados

Los gastos asociados a la salud y a la educación privada sufrirán incrementos diferenciados:

Prepagas: Swiss Medical subirá sus cuotas un 3,11% , Omint un 2,9% , Galeno entre 2,3% y 2,8% , Avalian un 2,5% y OSDE oscilará entre el 1,9% y el 2,3% .

Swiss Medical subirá sus cuotas un , Omint un , Galeno entre , Avalian un y OSDE oscilará entre el . Escuelas con aporte estatal: los colegios privados de la provincia de Buenos Aires aplicarán una suba promedio del 2,5%. Una primaria de 4 horas con 100% de subvención pasará a costar $38.070.

Alquileres con ajuste trimestral y tarifas de servicios

El mercado inmobiliario y las tarifas domiciliarias suman nuevos valores al presupuesto mensual:

Contratos con IPC: los alquileres con actualización trimestral que toman la inflación acumulada sufrirán un aumento del 6,22% (un contrato de $500.000 pasará a $531.100 ).

los alquileres con actualización trimestral que toman la inflación acumulada sufrirán un (un contrato de $500.000 pasará a ). Luz, gas y agua: Edenor, Edesur, Metrogas y Naturgy BAN aplicarán nuevas subas, mientras que el agua finalizará el tope del 3% mensual y actualizará por coeficiente automático.

Servicio doméstico: las nuevas escalas por hora y mes

Las remuneraciones del personal de casas particulares en el régimen formal tendrán un incremento del 1,8%: