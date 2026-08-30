Aumentos de septiembre: la lista confirmada con todo lo que sube en la provincia de Buenos Aires

Por Denisse Helman
Paritarias pba confirman aumento

El noveno mes del año arranca con reajustes en transporte, medicina privada, colegios, alquileres y servicio doméstico, mientras se aguarda por la letra chica de los servicios de red.

Transporte público: los nuevos valores para colectivos y trenes

El sistema de transporte bonaerense y nacional registrará modificaciones según el medio utilizado:

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  • Colectivos en provincia de Buenos Aires: el ajuste será del 4,3%, elevando el boleto mínimo a $1.158,97 para usuarios con tarjeta SUBE registrada.
  • Líneas de trenes: las formaciones del Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Urquiza, Belgrano Norte y Belgrano Sur tendrán un incremento del 14,29%, fijando el boleto mínimo en $480.

Medicina prepaga y cuotas de colegios privados

Los gastos asociados a la salud y a la educación privada sufrirán incrementos diferenciados:

  • Prepagas: Swiss Medical subirá sus cuotas un 3,11%, Omint un 2,9%, Galeno entre 2,3% y 2,8%, Avalian un 2,5% y OSDE oscilará entre el 1,9% y el 2,3%.
  • Escuelas con aporte estatal: los colegios privados de la provincia de Buenos Aires aplicarán una suba promedio del 2,5%. Una primaria de 4 horas con 100% de subvención pasará a costar $38.070.

Alquileres con ajuste trimestral y tarifas de servicios

El mercado inmobiliario y las tarifas domiciliarias suman nuevos valores al presupuesto mensual:

  • Contratos con IPC: los alquileres con actualización trimestral que toman la inflación acumulada sufrirán un aumento del 6,22% (un contrato de $500.000 pasará a $531.100).
  • Luz, gas y agua: Edenor, Edesur, Metrogas y Naturgy BAN aplicarán nuevas subas, mientras que el agua finalizará el tope del 3% mensual y actualizará por coeficiente automático.

Servicio doméstico: las nuevas escalas por hora y mes

Las remuneraciones del personal de casas particulares en el régimen formal tendrán un incremento del 1,8%:

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  • Tareas generales por hora: la hora para el personal con retiro se fija en $3.871,87, mientras que sin retiro alcanza los $4.144,32.
  • Sueldos mensuales: el haber para la jornada completa de limpieza queda en $475.001,19 con retiro y en $523.998,96 sin retiro.
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