Vuelve el frío polar a la provincia: qué día cambia el clima y dónde podrían regresar las heladas

El frío vuelve a instalarse en la Provincia de Buenos Aires justo con el comienzo de septiembre. Después de varios días con temperaturas agradables y máximas cercanas o superiores a los 20°C en distintas zonas, los modelos meteorológicos empiezan a coincidir en un nuevo cambio importante.

La señal más fuerte aparece hacia la segunda mitad de la semana: un frente frío avanzará desde el sur y dará paso a una masa de aire de origen polar que puede devolver temperaturas plenamente invernales, viento intenso y nuevas heladas en sectores bonaerenses.

Cuándo llega el frío a la Provincia de Buenos Aires

El cambio no será inmediato. Entre el lunes 31 de agosto y el miércoles 2 de septiembre todavía habrá jornadas relativamente templadas en buena parte del territorio, aunque con nubosidad variable y algunos períodos de inestabilidad.

El punto de inflexión comenzaría entre el miércoles 2 y el jueves 3 de septiembre. Los modelos muestran el ingreso de un frente frío por el sur bonaerense, que luego avanzará hacia el centro y el norte provincial.

Detrás del frente comenzará a ingresar aire mucho más frío impulsado por viento del sector sur y sudoeste. El descenso térmico se hará más evidente durante el viernes 4 y el sábado 5, cuando podrían registrarse algunas de las mañanas más frías de esta primera semana de septiembre.

Qué zonas sentirán primero el cambio

El sur y sudoeste de la Provincia serían los primeros sectores en recibir el aire frío. En ciudades como Bahía Blanca, los pronósticos actuales muestran una máxima cercana a 12°C para el viernes y apenas alrededor de 9°C durante el sábado, con una mínima que podría acercarse a 1°C.

En el centro bonaerense el cambio también sería marcado. Para Tandil, las proyecciones muestran temperaturas cercanas a 3°C de mínima y 10°C de máxima durante el viernes, acompañadas por viento fuerte del sudoeste.

Sobre la costa atlántica, localidades como Mar del Plata también tendrán un descenso, aunque la cercanía del mar puede moderar parcialmente las mínimas. Allí el viento del sudoeste podría transformarse en uno de los factores más notorios del cambio de tiempo.

En el noreste bonaerense y La Plata, el frío llegaría algo más tarde. Las proyecciones actuales ubican las mínimas cerca de los 4°C entre viernes y sábado, después de jornadas que durante el miércoles todavía podrían acercarse a los 20°C.

El viento hará sentir todavía más el descenso

El ingreso de la nueva masa de aire frío no estará marcado solamente por la temperatura. Uno de los componentes principales será el viento del sur y sudoeste, que puede incrementar notablemente la sensación de frío.

En el sur y sudeste bonaerense algunos modelos proyectan ráfagas superiores a 50 o 60 km/h durante el paso del frente y las horas posteriores. Esto puede generar sensaciones térmicas varios grados inferiores a la temperatura real, especialmente durante la noche y las primeras horas de la mañana.

Por eso, aun en localidades donde la mínima permanezca entre 4°C y 6°C, la sensación térmica podría ser considerablemente más baja.

¿Pueden volver las heladas en septiembre?

Sí. El comienzo de septiembre no significa el final automático del frío intenso. De hecho, los modelos ya muestran condiciones favorables para que regresen las heladas sobre sectores del interior bonaerense hacia el próximo fin de semana.

El riesgo sería mayor en áreas rurales del centro, oeste, sudoeste y zonas bajas donde el viento disminuya durante la madrugada. Para que se produzca una helada no es indispensable que la estación meteorológica marque exactamente 0°C: cerca del suelo pueden registrarse temperaturas inferiores a las medidas a la altura convencional.

Este punto resulta especialmente importante para la actividad agropecuaria, ya que septiembre sigue siendo un mes con riesgo de heladas tardías en distintas regiones de la Provincia.

De temperaturas cercanas a 20°C a mañanas casi invernales

El contraste será uno de los aspectos más llamativos. Durante el inicio de la semana todavía podrían registrarse máximas de entre 18°C y 22°C en varias localidades, pero pocos días después algunas zonas tendrán dificultades para superar los 10°C.

Este comportamiento coincide con lo que ya anticipaban los modelos para el clima de septiembre en la Provincia de Buenos Aires: un período de transición con fuertes oscilaciones entre jornadas templadas, frentes fríos, lluvias y posibles heladas.

El modelo europeo ECMWF también muestra una señal de temperaturas medias por debajo de los valores habituales sobre una amplia región del centro del país durante la primera semana de septiembre.

Antes del frío puede haber lluvias

El pasaje frontal puede estar acompañado por precipitaciones en distintas zonas. La mayor posibilidad aparece entre el miércoles y el jueves, aunque todavía existen diferencias entre los modelos respecto de la ubicación y la intensidad de las lluvias.

En algunos sectores del centro y este bonaerense aparecen probabilidades de chaparrones antes de que rote el viento y comience el descenso de temperatura.

La situación se produce después de varios días en los que la llamada Tormenta de Santa Rosa volvió a quedar bajo seguimiento por la sucesión de frentes y episodios de inestabilidad alrededor del cambio de mes.

Qué dice el pronóstico para el primer fin de semana de septiembre

Si el escenario actual se mantiene, el sábado 5 de septiembre podría concentrar algunas de las temperaturas más bajas de esta irrupción sobre la Provincia.

El sudoeste tendría las mayores probabilidades de mínimas cercanas a 0°C, mientras que en el centro y norte bonaerense podrían registrarse valores de entre 3°C y 6°C. El viento continuará siendo un factor clave para determinar la sensación térmica.

Hacia el domingo podría comenzar una recuperación muy gradual, aunque el ambiente seguirá frío durante las primeras horas.

El escenario deberá seguirse con las actualizaciones diarias porque pequeños cambios en la velocidad del frente y en la intensidad del viento pueden modificar las temperaturas previstas. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene actualizados los pronósticos y alertas para cada localidad.

Por ahora, la señal es clara: septiembre comenzará con un nuevo giro del tiempo en la Provincia de Buenos Aires y el próximo fin de semana podría volver a tener características mucho más cercanas al invierno que a la primavera.