Si querés saber cuánto paga la Quiniela, la cuenta depende de tres cosas: cuánto apostaste, cuántas cifras acertaste y en qué posición jugaste el número. A la cabeza, la escala actual de referencia paga 3.500 veces lo apostado por 4 cifras, 600 veces por 3 cifras, 70 veces por 2 cifras y 7 veces por una cifra.

Esto significa, por ejemplo, que una apuesta de $1.000 a cuatro cifras que salga en el primer puesto puede pagar $3.500.000. Si el acierto es de tres cifras, serían $600.000; y con dos cifras, $70.000.

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Cuánto paga la Quiniela por cada cifra acertada

La Quiniela de la Ciudad publica actualmente los siguientes multiplicadores para las apuestas directas. La Quiniela de la Ciudad es la que todavía muchas personas buscan en Google como “Quiniela Nacional”.

Cifras acertadas Cuánto paga a la cabeza Si apostás $100 Si apostás $500 Si apostás $1.000 1 cifra 7 veces $700 $3.500 $7.000 2 cifras 70 veces $7.000 $35.000 $70.000 3 cifras 600 veces $60.000 $300.000 $600.000 4 cifras 3.500 veces $350.000 $1.750.000 $3.500.000

Los ejemplos de $100 sirven para mostrar fácilmente el cálculo. El monto mínimo permitido puede cambiar según la jurisdicción. En la Quiniela de la Ciudad, LOTBA informa actualmente una apuesta mínima de $150 por extracto.

Cuánto paga la Quiniela con 2 cifras

Acertar dos cifras a la cabeza paga 70 veces el monto apostado. Es una de las consultas más habituales porque solamente deben coincidir los dos últimos números del primer puesto.

Si apostás $100: $7.000 .

. Si apostás $200: $14.000 .

. Si apostás $500: $35.000 .

. Si apostás $1.000: $70.000.

Cuánto paga la Quiniela con 3 cifras

Con tres cifras, el multiplicador vigente publicado por la Quiniela de la Ciudad es de 600 veces lo apostado cuando el número sale a la cabeza.

Por ejemplo, si una persona apuesta $1.000 al 527 y el número que aparece primero en el extracto termina exactamente en 527, el premio correspondiente es de $600.000.

Cuánto paga la Quiniela con 4 cifras

El premio más alto de una apuesta directa tradicional corresponde al acierto de las cuatro cifras a la cabeza: paga 3.500 veces lo jugado.

$100 apostados: $350.000 .

. $150 apostados: $525.000 .

. $500 apostados: $1.750.000 .

. $1.000 apostados: $3.500.000.

La fórmula es sencilla: monto apostado × multiplicador = premio.

También podés usar la calculadora de ganancias de la Quiniela para ingresar directamente el monto de tu jugada y obtener el resultado.

Cuánto paga la Quiniela a los 5, a los 10 y a los 20

No todas las apuestas se realizan únicamente al primer puesto. También es posible jugar un número para que aparezca entre los primeros 5, 10 o 20 lugares del extracto.

Al cubrir más posiciones aumenta el rango en el que el número puede resultar ganador, pero el multiplicador del premio se reduce proporcionalmente.

Jugada A la cabeza A los 5 A los 10 A los 20 2 cifras 70 veces 14 veces 7 veces 3,5 veces 3 cifras 600 veces 120 veces 60 veces 30 veces 4 cifras 3.500 veces 700 veces 350 veces 175 veces

Cuánto paga la Quiniela a los 10 con $1.000

Tomando una apuesta de $1.000, si el número aparece dentro de los primeros diez puestos del extracto, los valores de referencia son:

2 cifras: $7.000 .

. 3 cifras: $60.000 .

. 4 cifras: $350.000.

Si se juega a los primeros 20 lugares, esos mismos $1.000 pagarían $3.500 con dos cifras, $30.000 con tres y $175.000 con cuatro cifras.

Qué significa jugar “a la cabeza”

Cuando alguien juega un número “a la cabeza” está apostando a que aparezca exactamente en el primer puesto del extracto.

Es la modalidad que utiliza los multiplicadores máximos de 7, 70, 600 y 3.500 veces según se juegue a una, dos, tres o cuatro cifras.

Por ejemplo, si el primer número sorteado es 5827:

Quien jugó 5827 a cuatro cifras acertó.

Quien jugó 827 a tres cifras acertó.

Quien jugó 27 a dos cifras acertó.

Quien jugó 7 a una cifra acertó.

Qué es la Redoblona y cuánto paga

La Redoblona funciona de manera diferente a una apuesta directa. Se seleccionan dos números de dos cifras y se establecen los lugares o rangos en los que deben aparecer.

Como intervienen dos aciertos, el cálculo del premio también cambia. Para consultar las distintas combinaciones podés ver la tabla de premios de la Redoblona de la Quiniela.

¿Cuánto paga la Quiniela de Provincia?

En la Provincia de Buenos Aires el juego oficial es administrado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos bajo la modalidad Quiniela Múltiple. Los valores, límites de las apuestas y condiciones de cobro deben verificarse según la programación vigente de la jurisdicción.

Un dato importante es el plazo para cobrar. Actualmente, la Lotería de la Provincia de Buenos Aires informa que los premios de Quiniela Múltiple comienzan a pagarse dos días hábiles después del sorteo y caducan a los 10 días corridos contados desde el día siguiente.

Los premios de Quiniela se abonan en la agencia donde se realizó la apuesta. El ticket debe conservarse en buen estado porque es el comprobante necesario para acreditar la jugada.

Preguntas frecuentes sobre cuánto paga la Quiniela

¿Cuánto paga la Quiniela con 2 cifras a la cabeza?

70 veces lo apostado. Si jugás $1.000 y acertás las dos cifras del primer puesto, el premio es de $70.000.

¿Cuánto paga con 3 cifras?

A la cabeza, 600 veces lo apostado. Con una apuesta de $1.000, el premio es de $600.000.

¿Cuánto paga con 4 cifras?

A la cabeza paga 3.500 veces el monto jugado. Una apuesta de $1.000 equivale a un premio de $3.500.000.

¿Cuánto paga la Quiniela a los 10?

Como referencia, paga 7 veces lo apostado con dos cifras, 60 veces con tres cifras y 350 veces con cuatro cifras.

¿Qué probabilidades hay de acertar a la cabeza?

Para un número específico y jugando solamente al primer puesto, la probabilidad matemática es de 1 en 10 para una cifra, 1 en 100 para dos cifras, 1 en 1.000 para tres cifras y 1 en 10.000 para cuatro cifras.

¿La Quiniela Nacional todavía existe?

La denominación oficial en CABA es Quiniela de la Ciudad. Sin embargo, muchas personas siguen utilizando popularmente los términos “Quiniela Nacional” o “Nacional” al buscar los resultados y los premios.

Importante: la Quiniela es un juego de azar destinado exclusivamente a mayores de 18 años. Los multiplicadores y condiciones pueden modificarse según la jurisdicción y la programación vigente, por lo que para el cobro siempre prevalece el ticket y la información de la lotería oficial correspondiente.