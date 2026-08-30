Nafta y gasoil: qué puede pasar con los precios desde el 1° de septiembre

El comienzo de septiembre puede traer un nuevo movimiento en los precios de la nafta y el gasoil. El motivo está en los impuestos a los combustibles: el cronograma oficial vigente establece que desde el martes 1° de septiembre de 2026 deben comenzar a regir incrementos que fueron postergados durante los últimos meses.

La situación impacta directamente en automovilistas, transportistas y actividades que dependen del combustible. Sin embargo, hay una diferencia importante: que suba el componente impositivo no significa que el precio del litro vaya a aumentar exactamente en la misma proporción.

Qué cambia con la nafta y el gasoil desde septiembre

El Decreto 693/2026, publicado a fines de julio, estableció un esquema transitorio para agosto y dejó pendiente para septiembre la aplicación del incremento total remanente correspondiente a actualizaciones de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono.

En agosto, el Gobierno había dispuesto aumentos parciales de $10,572 por litro en el impuesto a los combustibles líquidos y $0,648 en dióxido de carbono para las naftas. Para el gasoil, los incrementos parciales fueron de $9,511, más los componentes diferenciales que correspondan según la zona y $1,084 por dióxido de carbono.

Pero el mismo decreto determina que el remanente de las actualizaciones de 2024, 2025 y del primer trimestre de 2026 debe comenzar a surtir efecto desde el 1° de septiembre.

La norma puede consultarse en el texto actualizado del decreto sobre impuestos a los combustibles.

¿La nafta aumentará automáticamente el martes?

No necesariamente. Los impuestos forman parte de la estructura del precio final, pero las petroleras pueden decidir cómo trasladar esa variación al surtidor. También influyen otros factores como el precio internacional del petróleo, el tipo de cambio, los biocombustibles, los costos logísticos y la política comercial de cada empresa.

Por eso, hasta que las compañías comuniquen sus pizarras, no es correcto afirmar un porcentaje exacto de aumento para la nafta o el gasoil.

Lo que sí está establecido, hasta este domingo 30 de agosto, es que el esquema impositivo vigente cambia desde el martes. El Gobierno todavía podría dictar una nueva prórroga o modificar el cronograma antes de que llegue la fecha, algo que ya ocurrió en varias oportunidades durante los últimos meses.

Por qué los impuestos vienen subiendo por etapas

Los tributos que gravan la nafta y el gasoil tienen montos fijos que se actualizan periódicamente. Durante 2024, 2025 y 2026 el Poder Ejecutivo fue postergando parte de esas actualizaciones para evitar que todo el incremento acumulado llegara al precio final de una sola vez.

En consecuencia, se fueron estableciendo aumentos parciales mes a mes. En julio y agosto de 2026 volvió a aplicarse ese mecanismo, mientras que el remanente quedó fijado para septiembre.

Esto explica por qué la discusión sobre el precio de los combustibles vuelve a aparecer al cierre de cada mes: el Gobierno puede dejar avanzar el cronograma ya vigente o publicar una nueva modificación antes del vencimiento.

Qué deberían mirar los automovilistas en las próximas horas

El dato clave será si antes del martes aparece una nueva decisión oficial. Si no hay cambios, entrará en vigencia el incremento impositivo previsto actualmente.

Luego habrá que observar qué hacen las principales petroleras. YPF suele tener un peso determinante en la formación de precios del mercado, pero Shell, Axion y Puma pueden aplicar sus propias decisiones comerciales y los valores también varían de una ciudad a otra.

El movimiento se suma a otros gastos que cambian con el comienzo del mes. En la Provincia de Buenos Aires, septiembre también llega con nuevos valores en transporte y otros servicios, como detallamos en la lista de aumentos confirmados para septiembre.

Un dato importante antes de llenar el tanque

Ante la posibilidad de un ajuste, suele aumentar la demanda en estaciones de servicio durante las horas previas. De todos modos, no existe hasta ahora un precio único anunciado para el martes ni un porcentaje oficial que permita calcular cuánto costará cada litro.

La información concreta es que el 1° de septiembre vence el esquema parcial de agosto y, según el decreto vigente, deben comenzar a aplicarse los remanentes impositivos pendientes. Si el Gobierno vuelve a postergarlos, la situación puede cambiar antes de que empiece el mes.