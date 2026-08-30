Fatal accidente en castelli: un vecino cayó de un techo y murió

Una trágica noticia causó profunda conmoción en Castelli y la región durante las últimas horas.

Luis Pintos, reconocido escultor y letrista de 61 años, perdió la vida luego de caer desde una altura aproximada de cinco metros mientras realizaba tareas de mantenimiento en un establecimiento ubicado a la vera de la Ruta 2, informó el medio local Castelli Diario

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, Pintos se encontraba trabajando sobre el techo de un galpón cuando, por circunstancias que deberán determinarse, cayó al vacío.

Las causas y la mecánica del accidente son materia de investigación, mientras la noticia provocó un fuerte impacto entre quienes conocían al artista y estaban familiarizados con sus trabajos.

Pintos había logrado un importante reconocimiento a partir de su actividad como escultor y letrista, dejando parte de su obra incorporada al paisaje urbano de Castelli. Entre sus trabajos se destacan esculturas emplazadas en el Parque San Martín y la Plaza Central, r

De esta manera, su legado permanecerá en espacios públicos transitados diariamente por vecinos y visitantes, convirtiendo sus creaciones en parte del patrimonio artístico y cultural de la comunidad.

Además de su actividad profesional y artística, Pintos había comenzado durante los últimos tiempos a incursionar en el parapente con motor, una disciplina que practicaba con frecuencia durante las épocas del año en las que las condiciones meteorológicas resultaban favorables para volar.

Su inesperado fallecimiento a los 61 años generó numerosas muestras de pesar entre familiares, amigos, allegados y vecinos, especialmente entre quienes compartieron diferentes etapas de su trayectoria y conocieron de cerca su pasión por el arte.

La tragedia vuelve además a poner el foco sobre los riesgos que representan los trabajos realizados en altura, una de las actividades que requiere mayores medidas preventivas y elementos específicos de protección.

La muerte de Luis Pintos deja una profunda tristeza, pero también un legado que permanecerá visible a través de las obras que creó y que hoy forman parte de distintos espacios públicos de Castelli.