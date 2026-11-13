Viernes bajo alerta: las tormentas podrían llegar con abundante lluvia y granizo

El sudeste de la provincia de Buenos Aires se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas que podrían alcanzar fuerte intensidad durante la noche de este viernes 13 de noviembre y las primeras horas del sábado 14. Se esperan lluvias abundantes en períodos cortos, ráfagas de viento, actividad eléctrica y la posibilidad de caída de granizo.

¿Qué distritos están bajo alerta?

La advertencia meteorológica comprende, total o parcialmente, los siguientes distritos del sudeste bonaerense:

Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, General Juan Madariaga, Mar Chiquita, General Pueyrredón, General Alvarado, Pinamar, Villa Gesell, Tandil, Lobería, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos y Adolfo Gonzales Chaves.

También se encuentran alcanzados sectores de Benito Juárez, Azul y Rauch, dentro de la franja central y centro-sur de la provincia.

Es importante señalar que en algunos partidos el alerta comprende únicamente determinadas áreas, como sectores costeros, zonas bajas o áreas del interior.

¿Qué se espera durante la noche?

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, podrían desarrollarse tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas, acompañadas de precipitaciones intensas en períodos cortos.

Los acumulados de lluvia podrían ubicarse entre 20 y 50 milímetros, aunque esos registros podrían superarse de manera localizada.

Además, existe la posibilidad de frecuente actividad eléctrica, ráfagas intensas y caída ocasional de granizo.

La advertencia se extenderá en distintos sectores hasta las primeras horas de la mañana del sábado.

¿Cómo seguirá el tiempo el fin de semana?

Para el sábado 14 de noviembre se prevé una mejora progresiva de las condiciones meteorológicas, aunque durante la madrugada y las primeras horas de la mañana todavía podrían registrarse tormentas.

El domingo 15 se anticipan condiciones más estables en buena parte del sudeste provincial.

⚠️ Recomendaciones ante las tormentas

Se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, no circular por calles anegadas y mantenerse alejado de árboles y postes durante las ráfagas fuertes.

Las autoridades aconsejan seguir las actualizaciones del alerta meteorológico, ya que las condiciones pueden modificarse durante las próximas horas.