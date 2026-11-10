La Provincia restringe el uso de celulares en las escuelas: qué establece la nueva ley

Este martes 10 de noviembre, mediante su publicación en el Boletín Oficial, quedaron oficializadas tres leyes que introducen cambios importantes en el sistema educativo provincial, con especial atención al uso de pantallas, la prevención de la violencia digital y el bienestar emocional de los estudiantes.

Una de las principales novedades es la Ley 15.678, que establece restricciones para utilizar celulares y otros dispositivos digitales durante la jornada escolar.

¿Se podrán utilizar celulares en las aulas?

La nueva normativa dispone que los alumnos de escuelas primarias y secundarias solamente podrán utilizar teléfonos y pantallas cuando exista una finalidad educativa y una autorización expresa del docente.

De esta manera, se busca evitar las distracciones durante las clases, promover hábitos digitales responsables y generar mayor conciencia sobre las consecuencias de la exposición excesiva a las pantallas.

La disposición amplía al nivel secundario las restricciones que ya contemplaba la legislación provincial para las escuelas primarias.

Una nueva ley contra la violencia digital

Otra de las medidas oficializadas es la Ley 15.675, conocida como Ley EMA, que crea un programa provincial destinado a prevenir y abordar situaciones de violencia en entornos digitales.

La iniciativa contempla problemáticas como el acoso virtual, las amenazas, las extorsiones, el robo de información personal y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.

También incluye situaciones relacionadas con la utilización de inteligencia artificial para generar o distribuir contenidos de abuso sexual infantil.

El programa alcanzará a estudiantes, docentes, directivos, personal no docente y familias, con el propósito de brindar herramientas para prevenir estas situaciones e intervenir cuando se presenten.

El bienestar emocional también será prioridad

La tercera norma, identificada como Ley 15.676, incorpora el bienestar socioemocional y afectivo entre los objetivos del sistema educativo bonaerense.

Se promoverán actividades orientadas al reconocimiento de las emociones, la empatía, el respeto, el diálogo y la construcción de vínculos saludables.

Las nuevas disposiciones representan un cambio en la manera de abordar la tecnología y la convivencia dentro de las escuelas bonaerenses, buscando combinar el aprovechamiento de las herramientas digitales con la protección y el bienestar de niños y adolescentes.