Hallaron sin vida a marcos camino, fundador de los palmeras y leyenda de la cumbia santafesina

La música popular argentina está de luto. Marcos Camino, histórico acordeonista y uno de los creadores de Los Palmeras, falleció este martes 10 de noviembre a los 76 años. Su muerte provocó una profunda conmoción entre artistas, seguidores y amantes de la cumbia santafesina.

El músico fue encontrado sin vida durante la tarde de este martes en un estudio de grabación ubicado en la calle Alvear al 4900, en la ciudad de Santa Fe.

Las primeras actuaciones indican que Camino se habría quitado la vida, aunque las circunstancias de su fallecimiento quedaron bajo investigación.

Más de cinco décadas haciendo historia

Marcos Camino fue uno de los grandes protagonistas del crecimiento de Los Palmeras, una agrupación que logró trascender las fronteras de Santa Fe para convertirse en un verdadero fenómeno de la música popular argentina.

Su talento con el acordeón y su participación en la conducción artística del conjunto fueron fundamentales para construir una identidad musical reconocida por varias generaciones.

Junto al cantante Rubén “Cacho” Deicas, conformó una de las sociedades más emblemáticas de la cumbia nacional.

Entre los grandes éxitos que marcaron la trayectoria del grupo se encuentran “El bombón asesino”, “Olvídala” y “Soy sabalero”, canciones que se transformaron en clásicos de fiestas y celebraciones populares.

Uno de los momentos más recordados de Los Palmeras fue su histórica presentación en la final de la Copa Sudamericana de 2019, cuando llevaron la cumbia santafesina a un escenario internacional.

Su retiro y una despedida inesperada

En febrero de este año, Camino había anunciado su alejamiento de los escenarios, después de más de 50 años de actividad musical, debido a cuestiones vinculadas con su edad y su salud.

Su decisión llegó después de la salida de Cacho Deicas, que había significado un cambio profundo en la historia de la agrupación.

Tras su retiro, su hijo Marcos Camino Junior asumió responsabilidades en la continuidad del proyecto musical.

Desde Los Palmeras confirmaron oficialmente su fallecimiento mediante un comunicado y solicitaron respeto por la intimidad de la familia.