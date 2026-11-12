Alerta meteorológica en Provincia: tormentas fuertes y posible granizo este viernes 13

El tiempo vuelve a cambiar en la provincia de Buenos Aires y la situación requiere atención durante las próximas horas. Después de una jornada marcada por la inestabilidad en el sudoeste bonaerense, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene advertencias por tormentas que pueden afectar distintas regiones desde la madrugada del viernes 13 de noviembre.

La preocupación no pasa únicamente por la lluvia. El organismo advierte que algunas tormentas pueden adquirir intensidad fuerte en sectores puntuales, con descargas eléctricas frecuentes, ráfagas intensas y posibilidad de granizo. El fenómeno se desplaza y no alcanzará a todos los municipios con la misma intensidad ni necesariamente en el mismo horario.

La información oficial difundida durante la noche incluye dos tipos de advertencias que conviene diferenciar: el alerta amarillo previsto para el viernes y un aviso meteorológico de muy corto plazo que señala distritos concretos del sudoeste, donde las tormentas pueden desarrollarse de manera inminente.

Alerta para el viernes 13: qué regiones de la Provincia de Buenos Aires pueden tener tormentas

El SMN incluyó nueve áreas de aviso de la provincia de Buenos Aires en su actualización para el viernes 13, con el avance de un frente de inestabilidad desde el sudoeste hacia el noreste. La advertencia comprende sectores del territorio bonaerense, especialmente del interior, pero no significa que los 135 partidos estén bajo alerta ni que toda la provincia vaya a registrar granizo.

Según la información meteorológica difundida para esta jornada, las tormentas pueden comenzar durante la madrugada y continuar en distintas franjas durante buena parte del viernes. En algunas de las zonas señaladas se esperan lluvias de variada intensidad, mientras que en otras los fenómenos podrían ser localmente fuertes. Las áreas identificadas por el informe incluyen las designadas como DC 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12; el mapa oficial permite comprobar el alcance exacto de cada una.

En los avisos generales por tormentas, el organismo menciona acumulados orientativos de 20 a 50 milímetros, con posibilidad de superar esos registros de forma localizada. Se trata de un rango previsto para las áreas correspondientes, no de una cantidad de lluvia garantizada para cada municipio.

Bahía Blanca, Coronel Rosales y Villarino: un aviso de último momento

Además del alerta para el viernes, el SMN publicó un aviso de muy corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y caída ocasional de granizo que afecta parcialmente a los partidos de Bahía Blanca, Coronel Rosales y Villarino.

Este tipo de aviso tiene un alcance territorial y temporal más acotado que una alerta general: se emite cuando el desarrollo de una tormenta puede impactar a corto plazo en un área delimitada. Por eso, una localidad vecina puede experimentar condiciones diferentes, y el polígono afectado puede cambiar con nuevas actualizaciones.

Durante la tarde también se habían difundido advertencias para sectores de Bahía Blanca, Puan, Tornquist y Villarino. Esos avisos tuvieron vigencia limitada y no deben confundirse con el aviso nocturno más reciente; sirven para seguir la evolución de un episodio que ya afectaba al sudoeste provincial desde horas anteriores.

Qué riesgos aparecen con una alerta amarilla por tormentas

El nivel amarillo advierte sobre fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. En un episodio como el previsto para este viernes, el peligro aumenta especialmente cuando una tormenta descarga mucha agua en pocos minutos o cuando el viento se intensifica de forma repentina.

Lluvias intensas: pueden provocar acumulación rápida de agua en calles, caminos y sectores con drenaje insuficiente.

pueden provocar acumulación rápida de agua en calles, caminos y sectores con drenaje insuficiente. Ráfagas: pueden desplazar elementos sueltos, afectar árboles y reducir la seguridad en espacios abiertos.

pueden desplazar elementos sueltos, afectar árboles y reducir la seguridad en espacios abiertos. Actividad eléctrica: exige suspender actividades al aire libre durante el desarrollo de una tormenta.

exige suspender actividades al aire libre durante el desarrollo de una tormenta. Granizo: es una posibilidad localizada, no un fenómeno confirmado para cada distrito incluido en el aviso.

En las rutas, las precipitaciones intensas también disminuyen la visibilidad y aumentan la distancia de frenado. Quienes deban trasladarse durante la madrugada o en las primeras horas del viernes deberían consultar el estado del tiempo antes de salir y evitar atravesar calles o caminos anegados.

Cómo consultar si tu municipio está dentro del mapa del SMN

La referencia más precisa es el mapa oficial de alertas del Servicio Meteorológico Nacional, donde se distinguen los sectores afectados, el nivel de advertencia y las franjas horarias. También se puede seguir el registro oficial de avisos meteorológicos, que se actualiza cuando el organismo emite nuevas advertencias.

Es importante verificar el mapa nuevamente el viernes, porque la extensión de una alerta puede reducirse, ampliarse o cambiar de nivel. Una advertencia de nivel amarillo tampoco equivale a una confirmación de suspensión de clases, transporte o actividades: esas decisiones requieren anuncios específicos de las autoridades competentes.

INFOZONA ya había informado durante la tarde qué distritos aparecían bajo advertencia por las primeras tormentas. Esta actualización se centra en el pronóstico del viernes y en el nuevo aviso inmediato para el sudoeste.

Las recomendaciones para las próximas horas

Ante tormentas fuertes, el SMN recomienda permanecer en construcciones cerradas, evitar refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse lejos de tendidos eléctricos. Si ingresa agua en una vivienda, no manipules instalaciones eléctricas y seguí las indicaciones de los organismos de emergencia.

Si estás viajando, reducí la velocidad cuando la lluvia afecte la visibilidad, aumentá la distancia con otros vehículos y evitá cruzar zonas inundadas. Durante la actividad eléctrica, no permanezcas en playas, lagunas, piletas o espacios abiertos.

El punto central para este viernes es que la intensidad de las tormentas puede variar considerablemente de un distrito a otro. La actualización de los avisos, y no una lista fija de municipios publicada horas antes, será la mejor referencia para tomar decisiones durante la madrugada y la mañana.