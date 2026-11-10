¡pudo ser una tragedia! Atacaron a piedrazos un micro en la autopista buenos aires-la plata

Un colectivo de larga distancia de la empresa Plusmar fue atacado mientras viajaba desde Mar del Plata hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Un nuevo episodio de inseguridad vial generó preocupación entre pasajeros y transportistas luego de que un micro de larga distancia recibiera el impacto de una piedra mientras circulaba por la Autopista Buenos Aires–La Plata, en cercanías del peaje de Quilmes.

El hecho ocurrió este lunes 9 de noviembre, alrededor de las 17:00 horas, a la altura del kilómetro 20, cuando una unidad de la empresa Plusmar realizaba su recorrido habitual desde Mar del Plata hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Según la información conocida, el vehículo fue alcanzado por una piedra que habría sido arrojada desde las inmediaciones de la autopista.

Afortunadamente, no hubo pasajeros ni integrantes de la tripulación lesionados, aunque el episodio volvió a poner en evidencia el riesgo que representan estas agresiones contra vehículos en movimiento.

Intervención policial

Tras conocerse lo sucedido, personal policial se dirigió al sector señalado y realizó recorridas para intentar localizar a los responsables.

Sin embargo, no se logró identificar a ninguna persona vinculada con el ataque.

Por el episodio se iniciaron actuaciones judiciales por averiguación de ilícito, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 del Departamento Judicial Quilmes.

El segundo episodio en menos de un mes

La preocupación aumenta porque no se trata de un hecho aislado. El pasado 16 de octubre, otro colectivo de larga distancia, perteneciente a la empresa Tony Tour, sufrió un ataque similar cuando ingresaba a la terminal de ómnibus de la Ciudad de Buenos Aires.

En aquella oportunidad, varias piedras impactaron contra la unidad y provocaron la rotura de tres ventanillas. Tampoco se registraron personas heridas.

Un peligro para quienes viajan

Los ataques con piedras contra colectivos y otros vehículos representan un grave riesgo para la seguridad vial.

Además de provocar daños materiales, pueden ocasionar lesiones entre los pasajeros o generar maniobras imprevistas de los conductores, con consecuencias potencialmente graves.

La reiteración de estos episodios vuelve a generar inquietud entre quienes utilizan los servicios de larga distancia, particularmente en los recorridos que conectan distintas localidades de la provincia de Buenos Aires con la Capital Federal.