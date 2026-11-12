Tragedia en la costa: murió un adolescente de 15 años tras ingresar al mar

Un profundo pesar causó en el Partido de La Costa el fallecimiento de un adolescente de 15 años, oriundo de Mar del Tuyú, que había ingresado al mar en Santa Teresita y fue arrastrado por la corriente. A pesar del operativo de búsqueda, las maniobras de reanimación y la asistencia médica recibida, el joven perdió la vida.

El lamentable episodio ocurrió durante la tarde del miércoles 11 de noviembre, cuando el adolescente ingresó al agua a la altura de la calle 50 de Santa Teresita, alrededor de las 16 horas.

Por circunstancias que se intentan establecer, fue arrastrado por la corriente y desapareció de la superficie, lo que motivó un operativo de búsqueda con la participación de efectivos de la Prefectura Naval Argentina y personal policial.

El mar lo devolvió a la costa dos horas después

Pasadas las 18 horas, el adolescente fue localizado en las playas de Mar del Tuyú, en inmediaciones de las calles 61 y 64, luego de que la corriente lo desplazara hacia el sur.

Personas que se encontraban en el sector advirtieron su presencia y comenzaron inmediatamente a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), mientras aguardaban la llegada de una ambulancia.

El joven fue trasladado de urgencia, en estado de inconsciencia, al Hospital de Santa Teresita, donde el personal médico continuó con los esfuerzos para salvarle la vida.

Sin embargo, pese a la asistencia recibida, se confirmó su fallecimiento poco después de ingresar al establecimiento sanitario.

La tragedia causó una profunda conmoción en las localidades del Partido de La Costa y volvió a poner de manifiesto los peligros que pueden representar las corrientes marinas, incluso en sectores cercanos a la orilla