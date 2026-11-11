León xiv se despidió de argentina: “este país ahora tiene dos papas, uno por nacimiento y otro por adopción”

La histórica visita del papa León XIV a la Argentina llegó a su fin este miércoles 11 de noviembre, dejando imágenes multitudinarias, encuentros conmovedores y un mensaje de despedida que refleja el vínculo especial que el Pontífice construyó con el pueblo argentino.

Luego de encabezar una multitudinaria celebración religiosa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el Santo Padre se trasladó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde emprendió viaje hacia Perú, siguiente destino de su gira apostólica por Sudamérica.

Sin embargo, antes de abandonar el país, sorprendió con una publicación en sus redes sociales que rápidamente comenzó a generar repercusiones.

Un mensaje que emocionó a los argentinos

A través de su cuenta oficial, León XIV agradeció las expresiones de afecto recibidas durante los cuatro días de su visita y tuvo palabras especialmente significativas para recordar a su antecesor, el papa Francisco.

“Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido Papa Francisco”, expresó.

Seguidamente, manifestó que el recibimiento de los argentinos lo hizo sentir como en su propio hogar y pronunció una frase destinada a permanecer entre los recuerdos más emotivos de su paso por el país:

“Pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”.

Con esas palabras, el Pontífice estableció un vínculo simbólico entre Jorge Mario Bergoglio, nacido en Buenos Aires, y su propia relación de afecto con la Argentina.

La Virgen de Luján, presente hasta en su despedida

El mensaje también estuvo acompañado por una profunda referencia a la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, cuya imagen tuvo un lugar central en las actividades de este miércoles.

Durante la celebración religiosa, León XIV recordó una coincidencia especialmente significativa: su pontificado comenzó el 8 de mayo, precisamente el día en que se celebra a Nuestra Señora de Luján.

Además, como gesto de devoción, entregó una Rosa de Oro a la Virgen durante su visita al santuario bonaerense.

En su despedida, el Papa pidió a los argentinos permanecer unidos en la fe, rezar unos por otros y confiar en la protección maternal de la Virgen.

Una visita que quedará en la historia

La presencia de León XIV marcó un acontecimiento extraordinario para la Iglesia argentina, que no recibía una visita papal desde 1987, cuando Juan Pablo II recorrió el país por segunda vez.

Durante su estadía, el Pontífice participó de celebraciones multitudinarias, mantuvo encuentros con distintos sectores de la sociedad y transmitió mensajes centrados en la solidaridad, la reconciliación, la esperanza y la importancia de acompañar a quienes más lo necesitan.

La última gran concentración de fieles tuvo lugar este miércoles en Luján, donde una multitud llegada desde distintos puntos del territorio nacional acompañó su celebración religiosa.

“¡Hasta siempre, mi querida Argentina!”

La despedida de León XIV dejó abierta una relación afectiva que el propio Pontífice quiso destacar públicamente.

Su viaje continúa ahora en Perú, país con el que mantiene una estrecha vinculación por sus años de labor pastoral y su desempeño como obispo de Chiclayo.

Pero antes de partir, eligió una expresión que sintetizó el sentimiento de gratitud que manifestó durante toda su visita: “¡Hasta siempre, mi querida Argentina!”

Una despedida cargada de emoción que pone fin a cuatro jornadas históricas y deja entre los argentinos el recuerdo de un Papa que aseguró sentirse parte de esta tierra.