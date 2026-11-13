Explosión en lanús: al menos 21 heridos, 5 graves y comercios destruidos

La fuerte explosión registrada esta mañana en Remedios de Escalada, partido de Lanús, dejó un saldo confirmado oficialmente de 20 personas heridas, cinco de ellas de gravedad, y provocó importantes daños materiales en una zona comercial.

Tal como informamos, el hecho ocurrió alrededor de las 9:44 horas, en inmediaciones de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, mientras se realizaban trabajos de renovación de la red de gas.

La empresa MetroGAS confirmó que una máquina dañó una cañería de distribución, lo que originó una fuga de gas seguida de una explosión y un incendio de grandes proporciones.

Las principales novedades

Heridos: 21 personas afectadas, cinco de gravedad, según el parte municipal.

21 personas afectadas, cinco de gravedad, según el parte municipal. Hospitales: los pacientes fueron derivados al Hospital Evita, al Hospital Arturo Melo y a la Unidad Sanitaria Máspero.

los pacientes fueron derivados al Hospital Evita, al Hospital Arturo Melo y a la Unidad Sanitaria Máspero. Evacuaciones: se desalojaron viviendas, comercios, un establecimiento educativo y un geriátrico.

se desalojaron viviendas, comercios, un establecimiento educativo y un geriátrico. Daños materiales: al menos un comercio quedó completamente destruido.

al menos un comercio quedó completamente destruido. Operativo: participaron bomberos de Lanús y distritos vecinos, Defensa Civil y personal sanitario.

Vecinos declararon que habían percibido un intenso olor a gas desde el jueves, una circunstancia que podría adquirir importancia en la investigación.

La información más reciente modifica el balance inicial:

Heridos

21

En estado grave

6

Detenidos

2

El director de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, confirmó que seis personas permanecen graves en el Hospital Evita, ocho recibieron el alta y siete continúan en observación.

Además, dos empleados jerárquicos de MetroGAS fueron detenidos en el marco de la investigación judicial que lleva adelante la fiscal Yanina Estévez, de la UFI N.º 6 de Lanús.

Arale denunció que no se activó el sistema local de emergencias y señaló presuntas irregularidades en los protocolos de seguridad