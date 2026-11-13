Explosión en Lanús: al menos 21 heridos, 5 graves y comercios destruidos

Por Francisco Díaz
Explosión en lanús: al menos 21 heridos, 5 graves y comercios destruidos

La fuerte explosión registrada esta mañana en Remedios de Escalada, partido de Lanús, dejó un saldo confirmado oficialmente de 20 personas heridas, cinco de ellas de gravedad, y provocó importantes daños materiales en una zona comercial.

Tal como informamos, el hecho ocurrió alrededor de las 9:44 horas, en inmediaciones de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, mientras se realizaban trabajos de renovación de la red de gas.

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La empresa MetroGAS confirmó que una máquina dañó una cañería de distribución, lo que originó una fuga de gas seguida de una explosión y un incendio de grandes proporciones.

Las principales novedades

  • Heridos: 21 personas afectadas, cinco de gravedad, según el parte municipal.
  • Hospitales: los pacientes fueron derivados al Hospital Evita, al Hospital Arturo Melo y a la Unidad Sanitaria Máspero.
  • Evacuaciones: se desalojaron viviendas, comercios, un establecimiento educativo y un geriátrico.
  • Daños materiales: al menos un comercio quedó completamente destruido.
  • Operativo: participaron bomberos de Lanús y distritos vecinos, Defensa Civil y personal sanitario.

Vecinos declararon que habían percibido un intenso olor a gas desde el jueves, una circunstancia que podría adquirir importancia en la investigación.

La información más reciente modifica el balance inicial:

Heridos

21

En estado grave

6

Detenidos

2

El director de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, confirmó que seis personas permanecen graves en el Hospital Evita, ocho recibieron el alta y siete continúan en observación.

Además, dos empleados jerárquicos de MetroGAS fueron detenidos en el marco de la investigación judicial que lleva adelante la fiscal Yanina Estévez, de la UFI N.º 6 de Lanús.

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