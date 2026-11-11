TelePASE con 50% de descuento: los pasos para vincular MODO y ahorrar hasta $40.000

Por Denisse Helman
Autos circulando por carriles de telepase en una estación de peaje

Una nueva promoción de la billetera virtual MODO te permite obtener un reintegro del 50% en el pago de tus pasadas a través del TelePASE, acumulando un ahorro significativo.

El beneficio está disponible para usuarios de tarjetas de crédito, débito y prepagas de bancos adheridos. La campaña comenzó en septiembre de 2026 y se extenderá hasta el 28 de febrero de 2027, aunque sujeta a un tope presupuestario global.

A continuación, te explicamos cómo acceder a la devolución y maximizar el ahorro en las principales autopistas del país.

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Qué autopistas y corredores participan del descuento

La promoción abarca a las principales concesionarias de la red vial metropolitana y rutas de gran afluencia turística. El descuento se aplica automáticamente por cada peaje abonado con TelePASE asociado a MODO.

Los corredores viales incluidos son:

  • AUSA: Autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Arturo Illia y Paseo del Bajo.
  • AUBASA: Autopista Buenos Aires-La Plata, Ruta 6, Ruta 2 y Sistema Integrado del Atlántico.
  • AUSOL: Acceso Norte.
  • GCO: Acceso Oeste.

Cómo funciona el tope de reintegro y el ahorro de $40.000

El mecanismo de ahorro es clave para entender el beneficio. Si bien el reintegro es del 50%, existe un límite de devolución de $10.000 por usuario y por concesionaria durante toda la vigencia de la promoción.

Esto significa que para recuperar esos $10.000, debés acumular un gasto de $20.000 en peajes de una misma empresa. Como el tope opera de forma independiente para cada una de las cuatro concesionarias, el cálculo es el siguiente:

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  • AUSA: hasta $10.000 de reintegro.
  • AUBASA: hasta $10.000.
  • AUSOL: hasta $10.000.
  • GCO: hasta $10.000.

En total, si utilizás los cuatro corredores, podés alcanzar un ahorro máximo acumulado de $40.000 sobre un gasto total de $80.000.

Bancos adheridos y el requisito de la titularidad

Para acceder a la promoción, es fundamental que la tarjeta que utilices para pagar el TelePASE sea emitida por una entidad bancaria participante y esté vinculada a la app de MODO.

El listado de bancos y billeteras adheridos incluye:

  • Banco Ciudad
  • Banco Macro
  • Banco ICBC
  • Banco Supervielle
  • Bancos de Santa Fe, Entre Ríos, San Juan y Santa Cruz
  • Billetera Buepp
  • Billetera YOY

Un requisito excluyente es que el dispositivo TelePASE debe estar registrado a nombre del mismo usuario que titulariza la tarjeta y la cuenta en MODO. No se permiten dispositivos de terceros.

Paso a paso: cómo vincular el TelePASE a MODO

La vinculación del TelePASE con la billetera digital es un proceso sencillo que se realiza desde la aplicación de MODO o la app del banco participante. Seguí estos pasos:

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  • Ingresá a la app de MODO (o a la aplicación de tu banco adherido).
  • Buscá la sección de “Servicios” o “TelePASE”.
  • Ingresá la patente de tu vehículo y la información del dispositivo.
  • Seleccioná la tarjeta de crédito, débito o prepaga con la que se debitarán los peajes.
  • Confirmá la operación.

Recordá que los reintegros no se acreditan en el momento, sino que se depositan en la cuenta bancaria asociada a la tarjeta dentro de los 30 días posteriores a cada transacción.

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