TelePASE con 50% de descuento: los pasos para vincular MODO y ahorrar hasta $40.000

Una nueva promoción de la billetera virtual MODO te permite obtener un reintegro del 50% en el pago de tus pasadas a través del TelePASE, acumulando un ahorro significativo.
El beneficio está disponible para usuarios de tarjetas de crédito, débito y prepagas de bancos adheridos. La campaña comenzó en septiembre de 2026 y se extenderá hasta el 28 de febrero de 2027, aunque sujeta a un tope presupuestario global.
A continuación, te explicamos cómo acceder a la devolución y maximizar el ahorro en las principales autopistas del país.
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Qué autopistas y corredores participan del descuento
La promoción abarca a las principales concesionarias de la red vial metropolitana y rutas de gran afluencia turística. El descuento se aplica automáticamente por cada peaje abonado con TelePASE asociado a MODO.
Los corredores viales incluidos son:
- AUSA: Autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Arturo Illia y Paseo del Bajo.
- AUBASA: Autopista Buenos Aires-La Plata, Ruta 6, Ruta 2 y Sistema Integrado del Atlántico.
- AUSOL: Acceso Norte.
- GCO: Acceso Oeste.
Cómo funciona el tope de reintegro y el ahorro de $40.000
El mecanismo de ahorro es clave para entender el beneficio. Si bien el reintegro es del 50%, existe un límite de devolución de $10.000 por usuario y por concesionaria durante toda la vigencia de la promoción.
Esto significa que para recuperar esos $10.000, debés acumular un gasto de $20.000 en peajes de una misma empresa. Como el tope opera de forma independiente para cada una de las cuatro concesionarias, el cálculo es el siguiente:
- AUSA: hasta $10.000 de reintegro.
- AUBASA: hasta $10.000.
- AUSOL: hasta $10.000.
- GCO: hasta $10.000.
En total, si utilizás los cuatro corredores, podés alcanzar un ahorro máximo acumulado de $40.000 sobre un gasto total de $80.000.
Bancos adheridos y el requisito de la titularidad
Para acceder a la promoción, es fundamental que la tarjeta que utilices para pagar el TelePASE sea emitida por una entidad bancaria participante y esté vinculada a la app de MODO.
El listado de bancos y billeteras adheridos incluye:
- Banco Ciudad
- Banco Macro
- Banco ICBC
- Banco Supervielle
- Bancos de Santa Fe, Entre Ríos, San Juan y Santa Cruz
- Billetera Buepp
- Billetera YOY
Un requisito excluyente es que el dispositivo TelePASE debe estar registrado a nombre del mismo usuario que titulariza la tarjeta y la cuenta en MODO. No se permiten dispositivos de terceros.
Paso a paso: cómo vincular el TelePASE a MODO
La vinculación del TelePASE con la billetera digital es un proceso sencillo que se realiza desde la aplicación de MODO o la app del banco participante. Seguí estos pasos:
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- Ingresá a la app de MODO (o a la aplicación de tu banco adherido).
- Buscá la sección de “Servicios” o “TelePASE”.
- Ingresá la patente de tu vehículo y la información del dispositivo.
- Seleccioná la tarjeta de crédito, débito o prepaga con la que se debitarán los peajes.
- Confirmá la operación.
Recordá que los reintegros no se acreditan en el momento, sino que se depositan en la cuenta bancaria asociada a la tarjeta dentro de los 30 días posteriores a cada transacción.