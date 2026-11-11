TelePASE con 50% de descuento: los pasos para vincular MODO y ahorrar hasta $40.000

Una nueva promoción de la billetera virtual MODO te permite obtener un reintegro del 50% en el pago de tus pasadas a través del TelePASE, acumulando un ahorro significativo.

El beneficio está disponible para usuarios de tarjetas de crédito, débito y prepagas de bancos adheridos. La campaña comenzó en septiembre de 2026 y se extenderá hasta el 28 de febrero de 2027, aunque sujeta a un tope presupuestario global.

A continuación, te explicamos cómo acceder a la devolución y maximizar el ahorro en las principales autopistas del país.

Qué autopistas y corredores participan del descuento

La promoción abarca a las principales concesionarias de la red vial metropolitana y rutas de gran afluencia turística. El descuento se aplica automáticamente por cada peaje abonado con TelePASE asociado a MODO.

Los corredores viales incluidos son:

AUSA: Autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Arturo Illia y Paseo del Bajo.

Autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Arturo Illia y Paseo del Bajo. AUBASA: Autopista Buenos Aires-La Plata, Ruta 6, Ruta 2 y Sistema Integrado del Atlántico.

Autopista Buenos Aires-La Plata, Ruta 6, Ruta 2 y Sistema Integrado del Atlántico. AUSOL: Acceso Norte.

Acceso Norte. GCO: Acceso Oeste.

Cómo funciona el tope de reintegro y el ahorro de $40.000

El mecanismo de ahorro es clave para entender el beneficio. Si bien el reintegro es del 50%, existe un límite de devolución de $10.000 por usuario y por concesionaria durante toda la vigencia de la promoción.

Esto significa que para recuperar esos $10.000, debés acumular un gasto de $20.000 en peajes de una misma empresa. Como el tope opera de forma independiente para cada una de las cuatro concesionarias, el cálculo es el siguiente:

AUSA: hasta $10.000 de reintegro.

hasta $10.000 de reintegro. AUBASA: hasta $10.000.

hasta $10.000. AUSOL: hasta $10.000.

hasta $10.000. GCO: hasta $10.000.

En total, si utilizás los cuatro corredores, podés alcanzar un ahorro máximo acumulado de $40.000 sobre un gasto total de $80.000.

Bancos adheridos y el requisito de la titularidad

Para acceder a la promoción, es fundamental que la tarjeta que utilices para pagar el TelePASE sea emitida por una entidad bancaria participante y esté vinculada a la app de MODO.

El listado de bancos y billeteras adheridos incluye:

Banco Ciudad

Banco Macro

Banco ICBC

Banco Supervielle

Bancos de Santa Fe, Entre Ríos, San Juan y Santa Cruz

Billetera Buepp

Billetera YOY

Un requisito excluyente es que el dispositivo TelePASE debe estar registrado a nombre del mismo usuario que titulariza la tarjeta y la cuenta en MODO. No se permiten dispositivos de terceros.

Paso a paso: cómo vincular el TelePASE a MODO

La vinculación del TelePASE con la billetera digital es un proceso sencillo que se realiza desde la aplicación de MODO o la app del banco participante. Seguí estos pasos:

Ingresá a la app de MODO (o a la aplicación de tu banco adherido).

(o a la aplicación de tu banco adherido). Buscá la sección de “Servicios” o “TelePASE” .

. Ingresá la patente de tu vehículo y la información del dispositivo.

y la información del dispositivo. Seleccioná la tarjeta de crédito, débito o prepaga con la que se debitarán los peajes.

con la que se debitarán los peajes. Confirmá la operación.

Recordá que los reintegros no se acreditan en el momento, sino que se depositan en la cuenta bancaria asociada a la tarjeta dentro de los 30 días posteriores a cada transacción.