¿qué pasará con “alma misionera” tras el reclamo de autoría de una vecina de chascomús

La canción “Alma misionera”, que se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la histórica visita del papa León XIV a la Argentina, quedó en el centro de una controversia por sus derechos de autor. Mónica de la Canal, vecina de Chascomús, sostiene que compuso la obra en 1981 y busca que la Justicia reconozca oficialmente su autoría.

El tema, interpretado por el Pontífice durante sus encuentros con los fieles y también por Soledad Pastorutti, alcanzó una enorme repercusión. Sin embargo, detrás de su popularidad existe una disputa que enfrenta dos versiones sobre el verdadero origen de la composición.

Una canción que habría nacido en Chascomús hace 45 años

Mónica de la Canal asegura que escribió la letra y la música en 1981, cuando tenía apenas 18 años y participaba de actividades religiosas vinculadas a los misioneros claretianos de la parroquia del Corazón de María, en Chascomús.

Según su relato, la canción surgió como una expresión de admiración por la tarea de aquellos religiosos y comenzó a difundirse entre comunidades parroquiales de la región, antes de llegar a otros lugares del país y del mundo.

La mujer conserva el manuscrito original, escrito de su puño y letra, que considera una prueba fundamental para demostrar que la obra fue creada en territorio bonaerense.

Por qué interviene la Justicia

La controversia surge porque durante décadas la autoría de “Alma misionera” fue atribuida al religioso mexicano Enrique García Vélez, quien habría compuesto la canción en 1993 para un encuentro misionero realizado en Guanajuato, México.

Esta versión contradice la de De la Canal, quien afirma haberla creado doce años antes.

La vecina de Chascomús confirmó que el conflicto se encuentra judicializado y expresó su confianza en las pruebas que conserva.

“La Justicia hará sus pericias. Me quedo tranquila en ese sentido porque hoy la canción está judicializada”, manifestó durante una entrevista radial.

De esta manera, será la Justicia la encargada de evaluar los elementos presentados y determinar si corresponde reconocer a la mujer como autora de la composición.

Qué sucederá ahora y qué derechos están en juego

El próximo paso será establecer, mediante los procedimientos judiciales correspondientes, quién puede acreditar la creación original de la letra y la música.

Para ello podrían resultar determinantes el análisis del manuscrito conservado por De la Canal, los antecedentes de difusión de la canción, los registros existentes y los testimonios de personas que aseguran haberla escuchado en Chascomús durante los primeros años de la década de 1980.

Una eventual resolución favorable a su reclamo podría permitirle obtener el reconocimiento legal de su autoría y abrir la posibilidad de reclamar los derechos patrimoniales que correspondan por la utilización de la obra, de acuerdo con la legislación aplicable.

No obstante, el reconocimiento de autoría y el eventual cobro de derechos económicos son cuestiones diferentes, por lo que cualquier consecuencia patrimonial dependerá de lo que se determine legalmente.

Hasta el momento, no se difundió una sentencia definitiva ni se confirmó públicamente un cronograma de pericias o audiencias.

De Chascomús al Vaticano, una historia que todavía no tiene final

La repercusión de “Alma misionera” durante la visita de León XIV volvió a poner en primer plano una composición que millones de fieles conocen y cantan desde hace décadas.

Para Mónica de la Canal, escuchar al Papa interpretar aquella canción representó una emoción difícil de describir, especialmente después de tantos años de mantener viva la historia de su creación.

Ahora, mientras la melodía continúa recorriendo el mundo, el desenlace de esta historia quedará en manos de la Justicia. Será allí donde deberá establecerse si una de las canciones religiosas más conocidas de América Latina nació efectivamente en Chascomús y si corresponde reconocer legalmente a la vecina bonaerense que reclama su autoría.