“Alma Misionera”, la canción que emocionó a León XIV podría tener su origen en Chascomús

Una canción que millones de fieles conocen de memoria, que se escucha en iglesias de diferentes países y que volvió a emocionar durante la visita del papa León XIV a la Argentina, tiene una historia que conduce directamente a la ciudad bonaerense de Chascomús.

Se trata de “Alma misionera”, una de las composiciones más populares dentro de la Iglesia católica, cuya autoría es reclamada por Mónica de la Canal, una mujer que asegura haberla escrito en 1981, cuando tenía apenas 18 años.

Su relato volvió a despertar interés luego de que la canción fuera interpretada por Soledad y Natalia Pastorutti y también entonada por el propio Pontífice durante sus encuentros con los fieles argentinos.

Una canción nacida en Chascomús

Según contó Mónica en una entrevista con el diario La Nación, todo comenzó en 1981, cuando participaba activamente de las actividades religiosas de la parroquia Corazón de María, en Chascomús.

Por entonces compartía encuentros con los misioneros claretianos, cuya dedicación a las comunidades, humildad y compromiso con los demás despertaron en ella una profunda admiración.

Inspirada por aquellas experiencias, decidió escribir una canción que expresara el deseo de entregar la propia vida al servicio de Dios.

La composición llevaba originalmente el nombre de “Toma mi vida nueva” y, según su testimonio, nació de manera espontánea, como una expresión de fe y reconocimiento hacia los religiosos con quienes compartía distintas actividades.

Aquella joven difícilmente podía imaginar que, décadas después, una canción con esas características sería interpretada frente a multitudes y acompañaría celebraciones religiosas en diferentes continentes.

De acuerdo con el relato de De la Canal, la canción comenzó a difundirse entre los integrantes de grupos juveniles y comunidades religiosas de la región.

Primero llegó a Gándara, localidad del distrito de Chascomús, y posteriormente a La Plata, donde fue incorporándose a retiros espirituales, celebraciones y encuentros parroquiales.

Con el paso del tiempo, la melodía atravesó fronteras y comenzó a ser interpretada por fieles de distintos países.

Actualmente, “Alma misionera” forma parte del repertorio habitual de numerosas comunidades católicas, especialmente en encuentros de jóvenes, celebraciones de confirmación y actividades misioneras.

Una disputa por la autoría que continúa

La historia presenta una controversia importante. Aunque Mónica de la Canal sostiene que escribió tanto la letra como la música en 1981, los repertorios musicales religiosos atribuyen oficialmente la composición al sacerdote mexicano Enrique García Vélez.

Según esa versión, García Vélez creó la canción en 1993, cuando era seminarista, para participar de un concurso realizado durante el Congreso Nacional Misionero de León, Guanajuato, México.

De la Canal asegura conservar el manuscrito original de su composición y busca demostrar su autoría mediante documentación y testimonios de personas que compartieron con ella aquellas actividades parroquiales.

El reclamo ha derivado en una controversia judicial cuya resolución definitiva no pudo ser confirmada. Por esa razón, corresponde distinguir entre la autoría que figura en los cancioneros y el reclamo que mantiene la mujer vinculada a Chascomús.