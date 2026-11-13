El jinete herido en la fiesta del talar será operado nuevamente este viernes

Luis Antonio Prátula, el reconocido jinete oriundo de Tres Arroyos que sufrió un grave accidente durante la Fiesta del Talar, en General Madariaga, continúa internado en La Plata y deberá afrontar una nueva intervención quirúrgica este viernes 13 de noviembre.

El hombre permanece hospitalizado en el Hospital Interzonal General de Agudos San Martín de La Plata, donde recibe atención especializada debido a las complicaciones que surgieron después del accidente.

De acuerdo con la última información brindada por sus allegados, Prátula se encuentra estable y pasó bien la noche, aunque su cuadro de salud continúa siendo delicado y requiere un seguimiento médico permanente.

Una nueva operación para tratar las complicaciones

Durante esta jornada está previsto que sea intervenido por un especialista en vías biliares, páncreas e hígado, con el propósito de determinar el origen de las complicaciones abdominales y avanzar en su tratamiento.

Cabe recordar que el pasado 4 de noviembre debió ser sometido a otra cirugía, durante la cual los profesionales tuvieron que extirparle una parte del colon y colocarle dos bolsas provisorias.

Estas dificultades obligaron a postergar una operación que también tiene pendiente para colocarle una prótesis de cadera, como consecuencia de las lesiones sufridas durante el accidente.

Mientras continúa su internación, familiares, amigos y personas vinculadas al ambiente tradicionalista siguen atentamente su evolución.

Sus allegados solicitaron acompañarlo con oraciones y mensajes de aliento, con la esperanza de que esta nueva intervención permita superar las complicaciones que afectan su recuperación.

El accidente de Prátula generó una profunda preocupación en el ámbito de las jineteadas y las fiestas tradicionalistas bonaerenses, donde es ampliamente conocido.