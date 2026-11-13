Momentos de terror tras tremenda explosión e incendio en remedios de escalada

Una fuerte explosión se produjo este viernes 13 de noviembre el centro de Remedios de Escalada, en el partido bonaerense de Lanús, y provocó un incendio de importantes dimensiones. Varias dotacionesm de bomberos acudieron de inmediato al lugar para combatir las llamas y evitar que el fuego se extendiera.

El episodio ocurrió en inmediaciones de las calles Beltrán e Iberlucea, una zona céntrica con numerosos comercios y viviendas. La detonación generó alarma entre los vecinos, quienes relataron que escucharon un estruendo de gran intensidad antes de observar las llamas.

Investigan una posible explosión de un caño de gas

Las primeras versiones indican que el incidente podría estar relacionado con una cañería de gas, ya que, según testimonios de residentes y comerciantes, se estaban realizando trabajos sobre la red de suministro en el sector.

Sin embargo, las autoridades todavía no confirmaron oficialmente las causas de la explosión, por lo que se aguardan los resultados de las primeras inspecciones.

Una vecina describió que el estruendo fue similar al de un trueno muy fuerte y aseguró que la situación provocó momentos de temor entre quienes se encontraban en las inmediaciones.

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