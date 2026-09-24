El viento norte cambia el tiempo en la provincia, pero hay zonas donde el calor se sentirá mucho menos

El viento norte empieza a cambiar el tiempo en la Provincia de Buenos Aires después de un comienzo de primavera con mañanas muy frías. La temperatura subirá entre este jueves y el viernes, aunque el aumento estará lejos de sentirse igual en todo el territorio bonaerense.

La diferencia más clara aparecerá entre el AMBA y sectores del norte e interior, por un lado, y la Costa Atlántica, por el otro. Mientras algunas ciudades se acercarán a valores de 25 °C, sobre el litoral marítimo el termómetro quedará bastante más contenido.

Dónde se notará más el salto térmico

En el AMBA, las previsiones actuales muestran una máxima cercana a 23 °C para el jueves y alrededor de 25 °C para el viernes. El cambio será fuerte si se compara con las mañanas de comienzos de semana, cuando varias zonas del conurbano estuvieron cerca de valores invernales.

El viento del norte y noroeste será el principal responsable de este repunte, transportando aire más templado hacia el centro y este del país.

En localidades del interior también se espera una recuperación, aunque con diferencias según la nubosidad, el viento y la posición de cada frente.

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Por qué la Costa seguirá más fresca

La influencia del mar vuelve a marcar una diferencia importante. En Mar del Plata, por ejemplo, el pronóstico actual ronda los 20 °C tanto para el jueves como para el viernes, varios grados menos que en el área metropolitana.

Además, el viento seguirá siendo intenso por momentos. Para este jueves se proyectan ráfagas importantes del noroeste en la costa sudeste, lo que puede hacer que la sensación térmica sea distinta a la temperatura indicada por el termómetro.

Este contraste es habitual en primavera. El continente puede calentarse rápidamente durante una tarde con viento norte, mientras el océano mantiene temperaturas más bajas y modera el ascenso en las ciudades costeras.

El viernes será el día más templado antes de otro cambio

Las proyecciones coinciden en que el viernes 25 será el punto más alto de esta recuperación térmica en el este bonaerense. Después comenzará a modificarse la circulación.

Durante el sábado el viento rotará gradualmente hacia el este y el sudeste en distintas zonas. Ese cambio traerá aire más fresco desde el Río de la Plata y el Atlántico, con una caída de las máximas.

La diferencia puede ser muy marcada en la Costa: en Mar del Plata, las previsiones actuales muestran una baja importante para el sábado, con una máxima mucho menor que la del viernes.

El domingo vuelve a aparecer la lluvia

El cambio de viento no llegará solo. Hacia el domingo aumentará la humedad y también la probabilidad de precipitaciones en sectores del este y sudeste de la Provincia.

En el AMBA aparecen chances de chaparrones o tormentas aisladas desde la tarde. En Mar del Plata y otras localidades costeras también crece la señal de lluvia para el domingo y el comienzo de la próxima semana.

Por ahora no corresponde hablar de una alerta general para ese episodio. El SMN actualiza sus alertas con plazos más cortos, por lo que será necesario revisar el mapa oficial a medida que se acerque el fin de semana.

Una primavera de contrastes

La secuencia resume bien lo que puede repetirse durante las próximas semanas: mañanas frías, viento norte, tardes templadas o cálidas y cambios bruscos asociados al pasaje de frentes.

Ese comportamiento puede convivir con un El Niño fuerte. El fenómeno modifica las probabilidades climáticas de fondo, pero no elimina los pulsos de aire frío ni hace que todas las regiones respondan de la misma manera.

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Para este jueves y viernes, la clave será mirar la localidad: el aumento de temperatura será evidente en gran parte de la Provincia, pero quienes estén cerca del mar tendrán una primavera bastante más fresca.