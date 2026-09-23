La primavera cambia de golpe en la provincia: sube la temperatura y ya hay una fecha para otro giro

La primavera empezó con abrigo, viento y temperaturas más propias del invierno en buena parte de la Provincia de Buenos Aires, pero el escenario vuelve a cambiar en cuestión de horas. La circulación del norte comenzó a ganar terreno y empujará un ascenso térmico durante el jueves y, especialmente, el viernes.

El dato importante es que este repunte no se mantendría durante todo el fin de semana. Las proyecciones actuales muestran un nuevo giro entre el sábado y el domingo, con rotación del viento, descenso de las temperaturas y un aumento progresivo de la inestabilidad.

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Cuándo se sentirá más el aumento de temperatura

El jueves 24 será el primer día en el que el cambio se hará evidente en varias zonas bonaerenses. El viento del norte favorecerá tardes más templadas y una recuperación rápida respecto de las mínimas muy bajas registradas al comienzo de la semana.

El viernes 25 aparece, por ahora, como el momento más templado de esta secuencia. En el AMBA las proyecciones ubican las máximas cerca de los 25 °C, mientras que en localidades costeras el ascenso será bastante más moderado por la influencia marítima.

La diferencia entre regiones será importante. Mientras el norte y sectores del interior podrán tener una tarde plenamente primaveral, la Costa Atlántica seguirá con valores más contenidos y viento como protagonista.

El viento será clave durante los próximos días

La recuperación de las temperaturas está directamente relacionada con el cambio de circulación. Después del ingreso de aire frío que dominó el comienzo de la semana, el viento norte empezará a transportar aire más templado sobre el centro del país.

Eso no significa que desaparezcan las ráfagas. En distintas zonas bonaerenses el viento continuará moderado y por momentos fuerte, especialmente en sectores costeros y del sur de la Provincia.

En Mar del Plata, por ejemplo, las previsiones actuales mantienen ráfagas importantes durante el jueves. En el AMBA también se espera viento sostenido, aunque con un aumento térmico más marcado.

Qué pasa el fin de semana

El sábado 26 comenzará otro cambio. El viento tenderá a rotar hacia el este y las temperaturas perderán algunos grados. En principio, todavía sería una jornada aprovechable en buena parte del territorio, aunque con más nubosidad y un ambiente menos templado.

La atención pasa al domingo 27. Los modelos muestran un aumento de la inestabilidad y aparecen chances de chaparrones o tormentas aisladas en sectores del este bonaerense y el AMBA. En la Costa también crece la probabilidad de lluvias.

Por el momento, este escenario debe leerse como una tendencia de pronóstico. No implica que exista una alerta meteorológica general para el domingo. Las alertas del Servicio Meteorológico Nacional se emiten con una ventana mucho más corta y pueden cambiar según la evolución de la atmósfera.

Por qué la primavera puede cambiar tan rápido

Septiembre es un mes de transición y suele combinar masas de aire muy diferentes. Una misma semana puede comenzar con heladas, continuar con tardes de más de 20 °C y terminar con lluvia, viento o un nuevo descenso térmico.

Además, el escenario de fondo de esta primavera está condicionado por un El Niño fuerte o muy fuerte. El SMN informó que la probabilidad de continuidad de la fase cálida durante septiembre-octubre-noviembre es del 100%, aunque eso no determina por sí solo el tiempo de cada día.

Para tormentas, ráfagas o lluvias concretas sigue siendo necesario mirar los pronósticos de corto plazo y el Sistema de Alerta Temprana del SMN.

El dato práctico para los próximos días es que el abrigo seguirá siendo necesario por la mañana, pero el viernes podrá sentirse una tarde muy distinta. Y antes de guardar definitivamente la campera, el fin de semana volverá a modificar el panorama.