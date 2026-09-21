Quieren cambiar los horarios para vender alcohol en toda la provincia de buenos aires

Un proyecto presentado en la Legislatura bonaerense busca modificar de manera importante el régimen vigente para la comercialización de bebidas alcohólicas y propone eliminar las restricciones horarias generales que actualmente rigen en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa fue impulsada por el diputado provincial Fabián Luayza, de Nuevos Aires, y plantea derogar el artículo 1° de la Ley 11.825, de manera que los establecimientos legalmente habilitados puedan vender, expender, suministrar y realizar entregas de bebidas alcohólicas durante todo el horario en que tengan permitido funcionar.

Actualmente, la legislación bonaerense establece restricciones para la comercialización de bebidas alcohólicas destinadas a ser consumidas fuera del establecimiento. La normativa vigente fija, con carácter general, una prohibición entre las 21:00 y las 10:00 horas, aunque existen distintas disposiciones según el tipo de establecimiento y actividad.

De prosperar el proyecto, no se establecería un nuevo horario único para toda la Provincia. En cambio, cada comercio podría vender bebidas alcohólicas mientras permanezca abierto dentro del horario autorizado para desarrollar su actividad. La modificación tendría impacto en comercios, supermercados, bares, restaurantes y otros establecimientos habilitados.

La propuesta, sin embargo, no elimina el resto de los controles relacionados con la venta y el consumo de alcohol. Continuaría terminantemente prohibida la venta, expendio o suministro de bebidas alcohólicas a menores de 18 años, y seguirían vigentes diferentes obligaciones y mecanismos de fiscalización.

También se mantendrían disposiciones vinculadas con la provisión gratuita de agua potable en determinados establecimientos y otras regulaciones contempladas en la legislación bonaerense.

Otro punto importante es que la eventual modificación no cambiaría el régimen de Alcohol Cero al Volante. Las normas de seguridad vial que prohíben conducir con presencia de alcohol en sangre continuarían vigentes independientemente de los horarios en los que puedan comercializarse las bebidas.

Entre los argumentos que acompañan la iniciativa se plantea la necesidad de simplificar el marco regulatorio que deben cumplir comerciantes, supermercados, establecimientos gastronómicos y otras actividades, sin quitar al Estado sus facultades de fiscalización y control.

Por ahora, no hay ningún cambio en los horarios vigentes: se trata de un proyecto que deberá atravesar el correspondiente tratamiento legislativo. Solo en caso de ser aprobado y promulgado comenzaría a regir el nuevo esquema en territorio bonaerense.

La propuesta abre así un nuevo debate en la Provincia entre quienes consideran que las actuales restricciones horarias necesitan ser actualizadas y quienes ponen el foco en las políticas destinadas a prevenir el consumo abusivo de alcohol y proteger la seguridad vial.