Atención con la factura de luz en provincia: quiénes recibirán saldo a favor tras el freno al aumento

Las últimas facturas de luz ya empezaron a llegar a muchos hogares de la Provincia de Buenos Aires, pero una decisión judicial modificó parte del escenario y abrió una pregunta concreta para quienes abonaron con los valores cuestionados: qué pasa con el dinero que ya fue cobrado.

La respuesta no será igual para todos los bonaerenses. La medida alcanza específicamente a cuatro distribuidoras provinciales y establece qué deberán hacer en aquellos casos donde el incremento suspendido ya haya sido incluido en una boleta.

La cautelar fue dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca luego de una presentación de la Defensoría del Pueblo bonaerense.

Quiénes recibirán saldo a favor en la factura de luz

El fallo alcanza a usuarios abastecidos por EDELAP, EDEA, EDEN y EDES, las cuatro distribuidoras eléctricas reguladas por la Provincia.

La decisión suspendió los efectos del aumento cuestionado y ordenó volver al cuadro tarifario anterior en los componentes alcanzados por la cautelar.

El punto más importante para quienes ya pagaron aparece en las facturas emitidas con los nuevos valores: las sumas cobradas por el incremento suspendido deberán ser reconocidas a favor del usuario.

En principio, esto no implica que la empresa entregue dinero en efectivo. La diferencia deberá aparecer como un crédito o saldo a favor en una factura posterior.

Ver también: Atención con la factura de luz: ya rigen nuevos cuadros tarifarios en la Provincia y hay diferencias según el subsidio

Qué empresas están alcanzadas por la medida

La cautelar menciona expresamente a las siguientes distribuidoras:

EDELAP , con presencia principalmente en La Plata y alrededores.

, con presencia principalmente en La Plata y alrededores. EDEA , que abastece buena parte de la Costa Atlántica y el centro-este provincial.

, que abastece buena parte de la Costa Atlántica y el centro-este provincial. EDEN , con cobertura en numerosos distritos del norte y centro bonaerense.

, con cobertura en numerosos distritos del norte y centro bonaerense. EDES, que opera principalmente en el sur de la Provincia.

Esto es importante porque no alcanza con vivir en territorio bonaerense para asumir que automáticamente habrá un crédito en la próxima factura.

Quienes reciben el servicio de otra prestataria, como una cooperativa eléctrica o una distribuidora bajo otra jurisdicción, deberán revisar su situación particular antes de esperar una devolución.

Por qué la Justicia frenó el aumento

El planteo de la Defensoría cuestionó el procedimiento utilizado para aplicar modificaciones sobre los componentes tarifarios provinciales.

El eje está puesto en la necesidad de garantizar mecanismos previos de información y participación de los usuarios antes de modificar determinados valores.

Por ese motivo, el tribunal suspendió la aplicación de la Resolución 585/2026 y dispuso retrotraer los valores correspondientes a los componentes provinciales alcanzados.

La decisión adquiere especial relevancia porque varias facturas ya habían sido emitidas o estaban próximas a ingresar al circuito de cobro.

Qué conviene mirar en la próxima factura

Quienes estén dentro de alguna de las cuatro distribuidoras alcanzadas y hayan pagado una factura con el aumento deberían prestar especial atención a la próxima liquidación.

Allí conviene comparar:

El período de consumo facturado.

Los cargos incluidos en la boleta anterior.

La aparición de algún crédito, bonificación o saldo a favor.

El importe final respecto de las facturas previas.

También hay que diferenciar esta decisión judicial de otros cambios que se vienen produciendo en las tarifas eléctricas. Durante septiembre entraron en vigencia nuevos cuadros y también cambiaron algunos límites vinculados con los subsidios energéticos.

Por eso, una factura puede mostrar distintas variaciones al mismo tiempo y no necesariamente todo el importe deberá retrotraerse.

Ante una diferencia, el primer paso es conservar las facturas anteriores y el comprobante de pago. Con esos documentos se puede realizar el reclamo ante la distribuidora correspondiente y, si fuera necesario, recurrir a los organismos provinciales de protección de usuarios.

La clave estará ahora en las próximas boletas: para los clientes de EDELAP, EDEA, EDEN y EDES alcanzados por el aumento suspendido, el monto cobrado de más no debería perderse, sino quedar reconocido a su favor.