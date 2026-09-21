Ya es oficial: el nuevo servicio de micros que comenzará en octubre y conectará varias ciudades bonaerenses

Desde octubre, un nuevo servicio de micros unirá La Plata con varias localidades de la Provincia de Buenos Aires. Con el inicio cada vez más cerca, crecen las consultas sobre la venta de pasajes, las paradas previstas y la fecha exacta de puesta en marcha.

El servicio forma parte de la nueva conexión que unirá La Plata con varias ciudades bonaerenses y que fue anunciada después de la autorización provincial de dos corredores a cargo de Plusmar.

Cuáles serán las paradas del nuevo servicio

El recorrido difundido tendrá como cabeceras a La Plata y Junín. Entre ambas ciudades, el micro pasará por:

San Vicente Cañuelas Lobos Roque Pérez Moquehuá Chivilcoy Alberti Bragado General Viamonte (Los Toldos)

El esquema tiene dos novedades respecto del anuncio oficial de julio: Moquehuá y Alberti no figuraban en aquella primera enumeración y Junín aparece ahora como uno de los extremos del servicio.

Qué pasa con la venta de pasajes

Plusmar cuenta con un buscador oficial de pasajes desde La Plata en el que ya aparecen numerosos destinos del noroeste bonaerense. La empresa incluye, entre otros, Junín, Chivilcoy, Chacabuco, Mercedes, Luján, General Pinto y General Villegas dentro de su oferta desde la capital provincial.

Además, la información difundida al conocerse el nuevo trazado indicó que los pasajes ya podían comenzar a consultarse. De todos modos, hay que tener en cuenta que Plusmar ya opera conexiones hacia parte de esa región, por lo que no todos los resultados del buscador necesariamente corresponden al nuevo recorrido que debutará en octubre.

Para evitar confusiones, lo más conveniente es verificar la fecha elegida, la ciudad de origen, la parada de destino y el horario que figura en el ticket antes de completar la compra.

Ver también: Plusmar toma el control del histórico servicio de TALP en el noroeste bonaerense

¿Ya hay una fecha exacta para el primer viaje?

Hasta este lunes 21 de septiembre, la información disponible confirma que el servicio comenzará a funcionar durante octubre de 2026. En las comunicaciones oficiales consultadas no aparece publicado un único día de estreno para todo el trazado.

Tampoco se difundió en forma oficial un cuadro completo y único con todos los horarios, frecuencias y tarifas del nuevo recorrido. Esos datos pueden variar según el tramo y la fecha seleccionada.

Por eso, quienes necesiten viajar durante los primeros días de octubre deberían controlar la disponibilidad directamente en la plataforma de la empresa antes de trasladarse hasta la terminal.

El recorrido genera expectativa en el interior

La conexión directa con La Plata es relevante para estudiantes, trabajadores y personas que deben viajar por motivos de salud o trámites ante organismos provinciales. También facilita movimientos entre las propias localidades incluidas en el recorrido.

El Ministerio de Transporte bonaerense había autorizado en julio las líneas 248 C y 351 a Plusmar como parte de una reorganización de corredores estratégicos de la Provincia.

Con el inicio previsto para octubre, la atención estará puesta ahora en la publicación de los horarios definitivos y en la disponibilidad de los distintos tramos del nuevo servicio.