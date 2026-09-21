Atención en las rutas: la alerta por viento sigue este lunes y el este bonaerense tendrá las ráfagas más fuertes

Las tormentas del domingo se alejan, pero el riesgo meteorológico en la Provincia de Buenos Aires no termina con la lluvia. Este lunes 21 el viento será el principal fenómeno a seguir y puede complicar la circulación en rutas, accesos y caminos rurales.

La advertencia contempla vientos del oeste que rotarán al sudoeste, con velocidades sostenidas de 30 a 45 km/h y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. El dato más importante para quienes tengan que viajar es que las mayores intensidades se esperan hacia el este del territorio bonaerense.

Eso vuelve especialmente sensibles a los tramos abiertos, zonas costeras y sectores donde la ruta queda expuesta sin árboles, construcciones u otros reparos naturales.

Por qué el este bonaerense queda bajo mayor atención

La circulación de aire posterior al frente frío favorece un período de viento intenso en el este provincial. No significa que el resto de la Provincia vaya a tener una jornada calma, sino que las ráfagas más fuertes se esperan en ese sector.

En rutas cercanas a la costa y corredores que atraviesan grandes extensiones de campo, el viento lateral puede sentirse con mayor fuerza. La situación merece atención adicional en camionetas, utilitarios, motos, casas rodantes y vehículos que arrastran trailers.

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El error de confiarse porque ya dejó de llover

Una de las particularidades de este episodio es que el peligro cambia de fenómeno. Durante el domingo la atención estuvo puesta en tormentas, granizo y abundante precipitación; el lunes, en cambio, el viento puede seguir generando problemas aunque el cielo muestre mejoras.

Una ráfaga de 70 km/h no implica que el viento mantenga esa velocidad durante toda la jornada. Se trata de aumentos repentinos que pueden durar segundos, pero alcanzan para mover ramas, objetos sueltos o desestabilizar un vehículo que circula a alta velocidad.

Por eso, en viajes largos conviene revisar el pronóstico no solamente en el punto de partida y destino, sino también en los partidos que atraviesa la ruta.

Cómo manejar con ráfagas fuertes

Reducir la velocidad y evitar maniobras bruscas.

Sostener el volante con ambas manos en sectores muy expuestos.

Aumentar la distancia con camiones y colectivos.

Extremar la precaución al salir de zonas protegidas por árboles o construcciones, donde puede aparecer de golpe una ráfaga lateral.

No detenerse debajo de árboles, carteles o estructuras que puedan desprenderse.

Si la conducción se vuelve difícil, buscar un lugar seguro fuera de la calzada para esperar.

También conviene asegurar cargas, lonas y elementos transportados en cajas de camionetas o trailers. Un objeto mal sujeto puede transformarse en un riesgo para otros vehículos.

Una jornada fresca después del cambio de tiempo

El viento del oeste y sudoeste llegará detrás del frente que atravesó la Provincia durante el domingo y estará acompañado por un descenso de temperatura. La sensación puede ser más baja en sectores expuestos, especialmente durante la mañana y al caer la tarde.

Este escenario ya formaba parte del cambio previsto para el Día de la Primavera en la Provincia, pero la presencia de una advertencia activa vuelve más importante seguir las actualizaciones antes de viajar.

El mapa del Sistema de Alerta Temprana del SMN puede cambiar durante la jornada. La ausencia de lluvia en una localidad no implica que haya terminado el riesgo: mientras continúen las ráfagas fuertes, la precaución seguirá siendo necesaria en rutas y espacios abiertos.