La provincia inhabilitó a mauro icardi para conducir: qué le pasó

Mauro Icardi quedó inhabilitado preventivamente para conducir en la Provincia de Buenos Aires luego de que el Ministerio de Transporte bonaerense interviniera a raíz de un video publicado en redes sociales por Eugenia “la China” Suárez.

Las imágenes llamaron la atención por una maniobra realizada mientras el futbolista se encontraba al volante. Pero la intervención oficial terminó revelando además otro dato: Icardi tenía su licencia de conducir vencida.

El video de la China Suárez que complicó a Mauro Icardi

La situación comenzó con un video difundido por la propia China Suárez mientras ambos circulaban en un vehículo por un barrio.

Según detalló el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, en las imágenes se observa a la actriz quitarse el cinturón de seguridad, subirse a la ventanilla y sacar gran parte del cuerpo fuera del vehículo, mientras Icardi continuaba conduciendo.

Desde la cartera provincial consideraron que la maniobra implicaba un riesgo para la propia acompañante, para los restantes ocupantes y también para terceros.

Además, cuestionaron la conducta de Icardi por continuar la marcha pese a la situación que se estaba produciendo dentro del vehículo.

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La Provincia descubrió que Icardi tenía la licencia vencida

Tras la repercusión que alcanzaron las imágenes, las autoridades bonaerenses verificaron la situación del conductor y comprobaron que la licencia de conducir de Mauro Icardi no se encontraba vigente.

Ante esa situación, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial resolvió disponer su inhabilitación preventiva en el marco de la Ley Provincial Nº 13.927.

No se trata de una inhabilitación definitiva. El artículo 38 bis de la normativa bonaerense contempla este tipo de medida cuando, ante una falta grave que haya generado un riesgo para las personas, el conductor no posee licencia o esta no se encuentra vigente.

Qué tendrá que hacer Icardi para volver a obtener la licencia

La medida tiene una consecuencia concreta para el futbolista. Debido a que posee domicilio en la Provincia de Buenos Aires, cuando quiera tramitar nuevamente su licencia deberá presentarse ante la jurisdicción correspondiente a su domicilio.

Pero no podrá obtener automáticamente un nuevo registro. De acuerdo con la información oficial, previamente deberá someterse a una evaluación destinada a determinar si se encuentra psíquicamente apto para volver a conducir.

La inhabilitación preventiva quedó registrada este 21 de septiembre y permanecerá vinculada al procedimiento correspondiente.

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Qué establece la Ley 13.927 en estos casos

La Ley Provincial 13.927 establece que los jueces administrativos pueden disponer una suspensión preventiva de la licencia cuando una falta grave de tránsito haya puesto en serio riesgo la vida o la salud de las personas.

La misma norma establece que, cuando el conductor involucrado no posee una licencia vigente, la autoridad puede avanzar directamente con una inhabilitación preventiva mientras se desarrolla el procedimiento administrativo.

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense remarcaron que quien se encuentra al volante tiene la responsabilidad de garantizar condiciones de conducción seguras y de preservar tanto a quienes viajan dentro del vehículo como al resto de las personas que circulan.