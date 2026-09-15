Una locomotora a vapor se prepara para llegar a mar del plata por los 140 años del tren

Una histórica locomotora a vapor se prepara para ser una de las grandes protagonistas de los festejos por los 140 años de la llegada del ferrocarril a Mar del Plata, aniversario que se cumplirá el próximo 26 de septiembre. La iniciativa genera una enorme expectativa entre los aficionados al mundo ferroviario y también entre los vecinos de distintas localidades bonaerenses por las que atravesaría la formación antes de arribar a la ciudad balnearia.

De acuerdo con lo previsto, la locomotora emprendería el viaje hacia Mar del Plata el día anterior al aniversario y, durante su recorrido, tendría paradas intermedias en las ciudades de Brandsen, Lezama, Dolores y Maipú. Estas detenciones tendrían fundamentalmente una razón operativa: permitir el reabastecimiento de agua que necesita una locomotora a vapor para continuar un recorrido de semejante extensión.

La posibilidad de volver a observar una locomotora de estas características circulando por las vías del corredor ferroviario que une Buenos Aires con Mar del Plata representa un verdadero acontecimiento histórico. No se trata solamente de una pieza preservada para exhibición, sino de una máquina que durante los últimos meses ha realizado diferentes recorridos y pruebas sobre vías bonaerenses.

Precisamente, la locomotora ya efectuó varios viajes como parte de su preparación. El más reciente tuvo lugar el mes pasado, cuando llegó hasta Dolores, en una jornada que despertó una enorme curiosidad y convocó a numerosos vecinos y aficionados al ferrocarril.

La escena se viene repitiendo cada vez que la formación anuncia o realiza uno de estos recorridos. Familias enteras, fotógrafos, aficionados y vecinos se acercan a las estaciones y a distintos puntos cercanos a las vías para contemplar el paso de la locomotora, fotografiarla y escuchar nuevamente el característico sonido de una máquina a vapor en funcionamiento. Para muchos significa reencontrarse con una imagen que parecía definitivamente perteneciente a otra época.

El objetivo ahora es mucho más ambicioso: alcanzar Mar del Plata coincidiendo con una fecha cargada de simbolismo. El 26 de septiembre de 1886 el ferrocarril llegó por primera vez a la ciudad, un acontecimiento que modificó profundamente su historia al facilitar el traslado de pasajeros y contribuir decisivamente al crecimiento turístico y económico de la entonces joven localidad costera.

Por eso, 140 años después, la eventual llegada de una locomotora a vapor pretende convertirse en una suerte de viaje hacia aquella historia ferroviaria bonaerense, recorriendo nuevamente parte del mismo corredor que durante décadas vinculó pueblos y ciudades de la provincia.

Para Lezama, Dolores, Brandsen y Maipú, el acontecimiento tendría además un atractivo especial. Las paradas previstas para reabastecer de agua a la locomotora permitirían observarla detenida en las estaciones y podrían transformarse espontáneamente en verdaderos encuentros populares, tal como ocurrió durante los viajes de prueba realizados anteriormente.

La expectativa irá aumentando a medida que se acerque la fecha. La concreción del recorrido completo hasta Mar del Plata y los horarios de paso por cada una de las estaciones dependerán de las autorizaciones y de la coordinación operativa correspondiente, por lo que deberán ser confirmados oficialmente.