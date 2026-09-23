El niño ya está instalado: la provincia se prepara y el smn confirmó un dato clave

La primavera acaba de comenzar y el escenario climático de fondo ya es muy diferente al de hace algunos meses. El Niño está plenamente instalado y los organismos especializados esperan que mantenga una intensidad considerable durante los próximos meses.

La situación empieza además a trasladarse a la agenda bonaerense. Este miércoles habrá una actividad oficial dedicada específicamente al fenómeno, mientras productores, ciudades y organismos siguen con atención qué puede pasar con las lluvias durante lo que queda de la primavera.

La Provincia hará una charla sobre El Niño este miércoles

El Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense incluyó para este miércoles 23 de septiembre una charla informativa presencial sobre el evento climático El Niño.

La actividad se realizará en La Plata y estará orientada especialmente al sector productivo de la región, aunque la convocatoria también contempla a personas interesadas en conocer las características y posibles consecuencias del fenómeno.

El encuentro está previsto para las 10 horas en la zona de Lisandro Olmos y llega en un momento particular: el Pacífico ecuatorial ya muestra una fase cálida consolidada y el escenario para los próximos meses dejó de ser solamente una posibilidad.

Para entender cómo puede trasladarse esto al territorio bonaerense también se puede consultar qué zonas de la Provincia tienen una mayor señal de lluvias durante la primavera 2026.

El dato del SMN que cambió el escenario

El último informe del Servicio Meteorológico Nacional es contundente.

Para el trimestre septiembre-octubre-noviembre de 2026, los modelos dinámicos y estadísticos muestran una probabilidad del 100% de continuidad de la fase El Niño.

Además, el organismo caracteriza al episodio esperado durante este período como de intensidad fuerte o muy fuerte.

En el Pacífico ecuatorial se mantiene un calentamiento del agua, acompañado por vientos alisios debilitados en la región central y otros indicadores atmosféricos compatibles con una fase cálida.

Es decir, ya no se trata de esperar si El Niño aparece o no: la pregunta ahora pasa por cómo evolucionará y de qué manera se expresará sobre cada región.

Qué puede significar para la Provincia de Buenos Aires

El Niño suele favorecer un escenario más húmedo en distintas zonas del centro y este argentino, aunque eso no significa que vaya a llover todos los días ni permite anticipar una tormenta específica con meses de anticipación.

El pronóstico trimestral del SMN muestra para esta primavera una señal especialmente húmeda en sectores del sudoeste bonaerense, mientras gran parte del resto de la Provincia se mueve entre condiciones normales y superiores a lo normal.

Esto importa de manera diferente según el lugar.

En el campo, una buena disponibilidad de agua puede favorecer los cultivos de verano.

En lotes con drenaje limitado, demasiada lluvia puede generar problemas de piso y anegamientos.

En ciudades, el riesgo aumenta cuando precipitaciones intensas coinciden con drenajes exigidos o suelos ya saturados.

En caminos rurales y rutas secundarias, varios episodios cercanos entre sí pueden complicar la circulación.

El INTA también mira el exceso de agua

El escenario no implica solamente una oportunidad productiva.

Especialistas del INTA vienen advirtiendo que la campaña gruesa comienza con una disponibilidad de agua favorable y un pronóstico de lluvias superiores a lo habitual, pero recomiendan ajustar decisiones en los lotes con mayor tendencia al encharcamiento.

Entre los puntos a considerar aparecen las fechas de siembra, la capacidad de drenaje y el estado hídrico de cada suelo.

La diferencia es importante: El Niño puede generar beneficios en zonas que necesitan recuperar humedad y, al mismo tiempo, complicaciones en áreas donde el agua tarda más en escurrir.

Ver también: El Niño 2026: cuándo alcanzaría su pico y hasta cuándo podrían sentirse sus efectos en la Provincia

Por qué no significa que cada tormenta será por El Niño

El fenómeno modifica las probabilidades climáticas durante períodos largos, pero no determina por sí solo el tiempo de cada día.

Una tormenta puntual depende de condiciones atmosféricas de corto plazo: humedad disponible, frentes, sistemas de baja presión, temperatura y circulación de los vientos, entre otras variables.

Por eso, una primavera bajo influencia de El Niño puede tener varios días secos, períodos templados e incluso irrupciones de aire frío entre episodios de lluvia.

La señal que cambia es la de fondo. Y con el SMN ubicando al fenómeno en una intensidad fuerte o muy fuerte, la distribución de las lluvias durante octubre y noviembre será uno de los datos centrales para seguir en la Provincia.