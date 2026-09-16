Cambio brusco en la provincia: del bajo cero a máximas de hasta 27 °c en apenas unos días

La Provincia de Buenos Aires está atravesando uno de esos cambios de tiempo típicos de septiembre en los que el abrigo puede sobrar apenas unas horas después de haber sido imprescindible. Este miércoles varias ciudades del interior amanecieron con temperaturas cercanas o incluso inferiores a 0 °C, pero el escenario cambia rápido y desde el jueves comenzará una recuperación marcada.

El salto térmico será particularmente notorio en el centro, oeste y sur bonaerense. En algunos puntos, la diferencia entre la mínima de este miércoles y la máxima prevista para el viernes o sábado puede acercarse a 25 grados. La explicación está en el retiro del aire frío y el ingreso progresivo de viento del norte.

Ver también: “Súper Niño” 2026: El SMN ya da 100% de probabilidad y anticipa una primavera distinta en la Provincia.

Del bajo cero a más de 20 grados en apenas uno o dos días

El contraste aparece con claridad al comparar los registros de este miércoles con las máximas previstas para el jueves. En Bahía Blanca, la jornada comenzó con una mínima cercana a -2 °C y el jueves la temperatura máxima podría trepar hasta 22 °C.

Algo similar ocurre en Azul, donde el pronóstico marca una mínima de -1 °C este miércoles y una máxima de 22 °C para el jueves. En Tres Arroyos, el termómetro parte de valores cercanos a 0 °C y también podría alcanzar los 22 °C al día siguiente.

Ciudad Mínima miércoles 16 Máxima jueves 17 Bahía Blanca -2 °C 22 °C Azul -1 °C 22 °C Tres Arroyos 0 °C 22 °C Nueve de Julio 2 °C 24 °C

Después de las heladas, varias ciudades del interior tendrán tardes mucho más templadas.

El viernes y sábado serán todavía más templados

La recuperación no termina el jueves. Hacia el viernes y el sábado, el interior bonaerense podría registrar valores propios de una primavera mucho más instalada. Bahía Blanca tiene previstas máximas de 26 °C el viernes y 27 °C el sábado, mientras que Nueve de Julio podría alcanzar 24 °C y 25 °C, respectivamente.

En Azul y Tres Arroyos también se esperan tardes más agradables, con máximas de entre 22 °C y 24 °C. La Costa Atlántica quedará más fresca por la influencia marítima, con valores bastante más moderados.

Por qué septiembre puede cambiar tan rápido

La transición entre invierno y primavera suele estar marcada por una gran amplitud térmica. Las masas de aire frío todavía pueden avanzar desde el sur, pero duran menos cuando la circulación cambia y comienza a llegar aire más templado desde el norte.

Por eso no es extraño que una misma semana combine heladas, tardes cercanas a 25 °C y luego un nuevo frente con lluvias o viento. El calendario puede decir “fin del invierno”, pero la atmósfera todavía conserva una dinámica muy variable.

Ver también: Primavera 2026 en la Provincia: Qué anticipa el pronóstico para lluvias y temperaturas.

La Costa tendrá un cambio más moderado

El mar funciona como regulador térmico y reduce los extremos. En localidades costeras como Mar de Ajó, las máximas rondarán los 18 °C jueves y viernes, y podrían quedarse cerca de 17 °C durante el sábado.

Eso genera una diferencia considerable con el oeste y sudoeste provincial, donde el mismo sábado algunos puntos podrán acercarse a 25 °C o incluso superarlos.

El abrigo todavía no conviene guardar

Aunque las tardes se vuelvan mucho más templadas, las mañanas seguirán siendo frescas y el escenario volverá a cambiar hacia el final del fin de semana. Después del ascenso térmico, aparecen señales de inestabilidad y una nueva rotación del viento.

La recomendación práctica para estos días es simple: vestirse en capas y no dejarse engañar por una tarde casi primaveral. La Provincia pasará del bajo cero a valores cercanos a 25 °C en muy poco tiempo, pero el frío todavía no se retiró definitivamente.