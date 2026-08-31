El SMN actualizó el pronóstico de primavera: qué pasará con las lluvias y temperaturas en Provincia

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó el panorama para la primavera de 2026 y el nuevo mapa deja una señal clara para la Provincia de Buenos Aires: el trimestre septiembre-octubre-noviembre tendrá sectores con mayor probabilidad de lluvias por encima de los valores habituales y una tendencia térmica más fresca en buena parte del territorio.

El informe llega justo cuando el fenómeno El Niño vuelve a formar parte del escenario climático. El propio SMN informó en agosto que las condiciones del ENOS son consistentes con una fase cálida o El Niño.

Qué dice el pronóstico de primavera para la Provincia de Buenos Aires

El nuevo Pronóstico Climático Trimestral del SMN divide al territorio bonaerense en zonas con señales diferentes.

El sudoeste de la Provincia de Buenos Aires aparece entre las regiones con mayor probabilidad de registrar precipitaciones superiores a lo normal durante el trimestre. En el resto del territorio bonaerense, la tendencia general se ubica entre valores normales y superiores a los normales.

Esto no significa que vaya a llover todos los días ni que toda la Provincia vaya a recibir la misma cantidad de agua. El pronóstico trimestral trabaja con probabilidades y acumulados para un período de tres meses.

El sudoeste bonaerense, con una señal más húmeda

La zona sudoeste comparte la señal de mayores precipitaciones con La Pampa y sectores del noreste patagónico. Para productores, municipios y habitantes de esa región, el dato resulta especialmente relevante después de meses con fuertes variaciones en las reservas de agua.

De todos modos, una tendencia trimestral no permite determinar cuántos milímetros caerán en una localidad concreta ni en qué fechas se producirán los episodios principales.

Las temperaturas podrían quedar por debajo de lo habitual

El otro dato destacado está en el mapa térmico. Para buena parte de la Provincia de Buenos Aires, el SMN proyecta una mayor probabilidad de temperaturas medias inferiores a las normales para septiembre, octubre y noviembre.

Eso tampoco implica una primavera permanentemente fría. Durante el trimestre pueden aparecer jornadas cálidas, descensos marcados, irrupciones de aire frío e incluso períodos con temperaturas superiores a las medias. La señal se refiere al promedio de todo el período.

Qué cambia con El Niño

El boletín de agosto del SMN indicó que las condiciones del fenómeno El Niño/Oscilación del Sur son consistentes con una fase cálida. Este tipo de configuración puede modificar los patrones habituales de lluvia en distintas regiones del país.

En la Provincia de Buenos Aires su impacto no debe interpretarse de manera automática como “más tormentas en todos lados”. La intensidad y distribución de las precipitaciones dependen de múltiples factores atmosféricos que se combinan en escalas de días y semanas.

INFOZONA viene siguiendo la evolución del fenómeno en esta guía sobre El Niño 2026 y sus posibles efectos en la Provincia de Buenos Aires.

Qué significa realmente un pronóstico trimestral

El Pronóstico Climático Trimestral del SMN no reemplaza al pronóstico diario ni al sistema de alertas.

Su función es indicar qué categoría tiene mayor probabilidad de ocurrir durante los próximos tres meses: por debajo de lo normal, normal o por encima de lo normal. Por eso sirve para conocer una tendencia estacional, pero no para decidir si conviene organizar una actividad al aire libre dentro de dos semanas.

Para eventos concretos —tormentas, lluvias intensas, granizo o fuertes ráfagas— habrá que seguir los pronósticos de corto plazo y las alertas que el organismo vaya emitiendo.

Una primavera para seguir de cerca en Provincia

La combinación de una señal húmeda en el sudoeste, lluvias normales a superiores en buena parte del resto bonaerense y temperaturas medias con tendencia a ubicarse por debajo de los valores habituales convierte a la primavera 2026 en un período para monitorear.

El próximo dato importante llegará con las actualizaciones mensuales del SMN. Esas revisiones permitirán ver si la tendencia se fortalece, se mantiene o cambia a medida que avanza la primavera.