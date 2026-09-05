Vélez vs estudiantes en vivo: a qué hora juegan, dónde verlo y qué opción ofrece prueba gratis

Vélez vs Estudiantes EN VIVO cerrará la programación del fútbol argentino de este sábado. El encuentro se juega en Liniers y enfrenta a dos equipos que necesitan sumar para mejorar su situación en la Zona A del Torneo Clausura.

La hora nocturna y la convocatoria de ambos clubes hacen que el cruce aparezca entre los partidos con mayor intención de búsqueda durante el cierre de la jornada: horario, canal, streaming y posibilidades de verlo sin pagar un nuevo abono.

En Argentina la transmisión estará reservada al sistema premium. Sin embargo, para quienes se encuentran en Estados Unidos hay una opción distinta que actualmente promociona una prueba sin costo para usuarios elegibles.

Vélez vs Estudiantes EN VIVO: hora y canal del partido

Vélez recibirá a Estudiantes de La Plata desde las 21:15 horas en el estadio José Amalfitani.

Dato Información Partido Vélez vs Estudiantes Hora 21:15 TV en Argentina ESPN Premium Estadio José Amalfitani Árbitro Pablo Dóvalo VAR Laura Fortunato

Para verlo por Internet desde Argentina se puede acceder a ESPN Premium mediante Flow, DGO o Telecentro Play con Pack Fútbol activo.

Quienes quieran comparar plataformas antes de pagar pueden revisar las distintas alternativas para ver fútbol en vivo por Internet en 2026.

En Argentina, Vélez vs Estudiantes está incluido dentro del sistema de señales premium del fútbol local.

La alternativa extranjera con prueba gratuita

Fubo tiene incorporado Vélez Sarsfield vs Estudiantes de La Plata en su programación de Estados Unidos y lo presenta mediante la señal de TyC Sports.

La plataforma anuncia actualmente la posibilidad de iniciar una prueba gratuita. Como ocurre con otros servicios de streaming, la elegibilidad y duración pueden cambiar según el usuario y deben comprobarse antes de confirmar el alta.

El evento figura en la programación oficial de Fubo.

Esta opción está vinculada a los derechos estadounidenses. En Argentina, la señal confirmada continúa siendo ESPN Premium.

¿Una VPN permite mirar Vélez vs Estudiantes gratis?

No necesariamente. Una VPN modifica la ruta y ubicación aparente de una conexión y puede resultar útil para proteger datos, especialmente cuando alguien está de viaje.

Pero no reemplaza una suscripción ni garantiza el acceso a derechos deportivos de otro territorio. Las plataformas pueden bloquear conexiones, solicitar medios de pago del país habilitado o aplicar otras restricciones.

Por eso no conviene contratar una VPN suponiendo que automáticamente habilitará el partido. Si una persona está viajando y ya tiene una cuenta legal, lo recomendable es revisar primero las condiciones de uso de su proveedor.

Cómo están Vélez y Estudiantes en la Zona A

Vélez llega mejor ubicado. El Fortín tiene 13 puntos después de siete partidos y continúa dentro de los puestos de clasificación.

Estudiantes suma 7 unidades y necesita empezar a recuperar terreno para acercarse al grupo de ocho que pasa a los playoffs.

Equipo PTS PJ Vélez 13 7 Estudiantes 7 7

La Liga Profesional establece que los ocho mejores equipos de cada zona avanzan a octavos de final, por lo que cada fecha empieza a tener un peso mayor a medida que se acerca la segunda mitad de la fase regular.

Probables formaciones de Vélez y Estudiantes

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Lucas Robertone; Florián Monzón.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Joaquín Correa, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo.

Los equipos son tentativos y pueden modificarse hasta minutos antes del comienzo.

Cómo seguir el partido si no podés verlo

Para quienes no tengan Pack Fútbol ni una plataforma habilitada, existen alternativas gratuitas para seguir el encuentro sin video: resultados en vivo, estadísticas, alineaciones, tarjetas y minuto a minuto en sitios deportivos.

La programación oficial de la fecha puede consultarse también en el sitio de AFA.

Y antes de ingresar a páginas que prometen la señal completa sin explicar de dónde proviene, se puede consultar qué opciones gratuitas, pruebas y alternativas seguras existen frente a Pelota Libre o Roja Directa.

Con inicio a las 21:15, Vélez–Estudiantes será el último partido de Primera División del sábado y una oportunidad importante para ambos antes de entrar en la segunda mitad del Clausura.