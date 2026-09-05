San Lorenzo vs Talleres EN VIVO: hora, TV y la opción con prueba gratis para ver el partido

San Lorenzo vs Talleres EN VIVO será otra de las búsquedas fuertes de este sábado por el Torneo Clausura 2026. Los dos equipos llegan golpeados, en los últimos puestos de la Zona A y con cambios recientes en sus cuerpos técnicos.

El encuentro comenzará durante la tarde-noche y tendrá diferentes formas de seguimiento según dónde se encuentre el espectador. Desde Argentina necesitará acceso al Pack Fútbol, pero en el exterior existen otras señales oficiales.

Incluso aparece una alternativa que actualmente ofrece prueba gratuita para determinadas cuentas, aunque únicamente tiene sentido para usuarios ubicados en los mercados donde posee los derechos.

San Lorenzo vs Talleres EN VIVO: hora y canal en Argentina

San Lorenzo recibirá a Talleres este sábado desde las 19:00 en el estadio Pedro Bidegain.

La transmisión oficial en Argentina estará a cargo de TNT Sports Premium.

Dato Información Hora 19:00 Estadio Pedro Bidegain TV TNT Sports Premium Árbitro Fernando Echenique VAR Sebastián Habib

Quienes tengan contratado el Pack Fútbol pueden verlo desde las aplicaciones de su operador, como Flow, DGO o Telecentro Play, siempre que la cuenta tenga habilitada la señal premium.

Para comparar antes de contratar, se puede revisar qué opciones legales y gratuitas existen para ver fútbol en vivo durante 2026.

El partido puede seguirse por TV o mediante las aplicaciones habilitadas por los operadores que incluyen el Pack Fútbol.

Cómo verlo con una prueba gratuita desde Estados Unidos

Fubo tiene incorporado oficialmente el encuentro San Lorenzo vs Talleres dentro de su programación estadounidense y lo anuncia a través de FOX Deportes.

La plataforma muestra actualmente la opción Try for free para usuarios elegibles. La duración y disponibilidad de la prueba pueden cambiar según la cuenta, por lo que conviene comprobar las condiciones antes de cargar un medio de pago.

El partido puede consultarse directamente en la ficha oficial de Fubo.

Desde Argentina no existe anunciada una transmisión abierta y gratuita de este encuentro. La señal asignada por la Liga Profesional es TNT Sports Premium.

VPN: cuándo puede servir y qué hay que tener en cuenta

Para quienes están viajando, una VPN puede ser útil como herramienta de privacidad y seguridad de conexión. Sin embargo, no garantiza que una plataforma extranjera permita reproducir el partido.

Los derechos deportivos cambian según el territorio y servicios como Fubo pueden requerir que la cuenta y el usuario se encuentren dentro del país habilitado. Algunas plataformas también restringen expresamente determinadas conexiones VPN.

La mejor estrategia es comprobar primero si el partido está incluido en un servicio que ya se paga. En muchos casos el usuario tiene TNT Sports dentro del Pack Fútbol y puede acceder desde una aplicación sin pagar una segunda suscripción.

San Lorenzo y Talleres llegan al partido en el fondo de la Zona A

El duelo tiene una importancia especial porque enfrenta a los dos equipos que llegan más necesitados de la zona.

Equipo Puntos PJ San Lorenzo 7 7 Talleres 5 7

San Lorenzo acumula dos triunfos, un empate y cuatro derrotas. Talleres aparece último y necesita una reacción inmediata para no quedar muy lejos del grupo de ocho clasificados.

El contexto deportivo suma otro atractivo: ambos clubes llegan después de movimientos importantes en sus bancos de suplentes.

Dos técnicos nuevos para un partido de mucha presión

San Lorenzo será dirigido interinamente por Walter Perazzo tras la salida de Néstor Gorosito, mientras la dirigencia avanza en la definición del próximo entrenador.

Talleres tendrá el debut de Omar De Felippe, quien reemplazó a Jorge Sampaoli después de un comienzo de torneo que dejó al equipo cordobés en el fondo de la tabla.

Probables formaciones de San Lorenzo y Talleres

San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Danilo Arboleda, Emiliano Amor, Teo Rodríguez Pagano; Manuel Insaurralde, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández o Valentín Fascendini, Gabriel Báez; Matías Galarza, Lautaro Ortiz; Valentín Depietri, Franco Cristaldo, Rick; Agustín Álvarez Martínez.

Las formaciones son probables y pueden cambiar antes de que los entrenadores presenten las planillas oficiales.

Qué evitar si buscás San Lorenzo vs Talleres gratis

Durante la previa suelen crecer las búsquedas de Pelota Libre, Fútbol Libre, Roja Directa y nombres similares. Muchos dominios actuales son copias que abren publicidad invasiva, solicitan permisos o intentan instalar aplicaciones.

Antes de ingresar datos o descargar archivos, conviene revisar las opciones reales para ver fútbol gratis o pagando lo menos posible.

Para este partido, lo confirmado es concreto: TNT Sports Premium en Argentina y Fubo/FOX Deportes como alternativa oficial en Estados Unidos, con prueba gratuita disponible para cuentas que cumplan los requisitos de la plataforma.