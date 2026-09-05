Gimnasia de Mendoza vs Boca EN VIVO: hora, canal y cómo verlo online con una prueba gratis

Gimnasia de Mendoza vs Boca es uno de los partidos que concentra más atención este sábado 5 de septiembre. El Xeneize visita el estadio Víctor Antonio Legrotaglie en un cruce que puede modificar directamente la zona de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura 2026.

Para los hinchas aparece además la pregunta habitual antes de cada partido: dónde verlo en vivo desde el celular, Smart TV o computadora y si existe alguna alternativa que evite contratar un nuevo servicio únicamente por un encuentro.

La respuesta cambia bastante según el país desde el que se mire. En Argentina el partido está dentro del sistema premium, mientras que en Estados Unidos aparece en una plataforma que actualmente anuncia una prueba gratuita para cuentas elegibles.

Gimnasia de Mendoza vs Boca EN VIVO: hora y dónde verlo en Argentina

El partido comenzará este sábado a las 16:30 horas de Argentina y será televisado por ESPN Premium.

Dato Información Partido Gimnasia de Mendoza vs Boca Hora 16:30 Estadio Víctor Antonio Legrotaglie TV en Argentina ESPN Premium Árbitro Darío Herrera VAR Silvio Trucco

Para verlo online desde Argentina se necesita un servicio con el Pack Fútbol activo. Entre las opciones habituales aparecen Flow, DGO y Telecentro Play, utilizando el usuario de la cuenta que tenga habilitado ESPN Premium.

Antes de pagar un servicio nuevo conviene revisar qué alternativas existen actualmente para ver los partidos de Boca en vivo, porque el acceso puede estar incluido en el abono de televisión que ya se paga.

La disponibilidad de cada transmisión cambia según el país y los derechos de televisación.

La opción con prueba gratis para ver Boca desde el exterior

Hay una alternativa interesante para quienes se encuentran en Estados Unidos. Fubo tiene cargado oficialmente en su programación el encuentro entre Gimnasia de Mendoza y Boca y anuncia la posibilidad de probar el servicio sin costo para usuarios elegibles.

En la programación estadounidense el encuentro aparece a través de FOX Deportes. La disponibilidad de la prueba, su duración y los requisitos deben confirmarse al momento del registro porque pueden cambiar según la cuenta y la ubicación.

La página específica del encuentro está disponible en Fubo.

Esto no significa que Fubo Estados Unidos sea una transmisión gratuita disponible automáticamente desde Argentina. Los derechos de fútbol se venden por territorio y una plataforma puede tener un partido habilitado en un país y bloqueado en otro.

¿Sirve una VPN para mirar el partido?

Una VPN puede resultar útil para proteger la conexión cuando se está de viaje o se utiliza una red Wi-Fi pública, pero no convierte una señal premium en gratuita.

Además, servicios como Fubo, Flow o DGO pueden aplicar restricciones geográficas y condiciones específicas para el uso fuera del territorio donde fue contratada la cuenta. Por eso conviene revisar los términos del servicio antes de contratar una VPN únicamente con la idea de acceder a una transmisión de otro país.

Quienes estén buscando opciones legales antes de entrar a clones de Fútbol Libre pueden consultar qué alternativas gratuitas o de bajo costo existen actualmente para ver fútbol en vivo.

Cómo llegan Boca y Gimnasia de Mendoza en la tabla

El partido tiene un atractivo adicional por la situación de ambos en la Zona A. Gimnasia de Mendoza es una de las grandes revelaciones del campeonato y llega con 15 puntos, apenas uno por debajo de Instituto.

Boca suma 10 puntos y se encuentra justo en la pelea por mantenerse dentro de los ocho equipos que avanzan a octavos de final.

Equipo PTS PJ Situación Instituto 16 7 Líder Gimnasia de Mendoza 15 7 Escolta Boca 10 7 Zona de clasificación

Un triunfo del conjunto mendocino le permitiría quedar provisoriamente arriba de Instituto. Para Boca, sumar de a tres significaría ganar margen en una zona donde varios equipos están separados por muy pocos puntos.

Las probables formaciones

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Tomás O’Connor, Fermín Antonini; Facundo Lencioni, Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Ignacio Sabatini.

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón, Kevin Zenón; Carlos Palacios; Leonel Flores y Enner Valencia.

Los equipos pueden sufrir modificaciones hasta que se entreguen oficialmente las planillas antes del comienzo.

Por qué Boca llega con varias bajas

El cuerpo técnico administra cargas debido al calendario. Leandro Paredes sería preservado tras una molestia y Boca tiene además compromisos importantes durante los próximos días.

Del otro lado también hay una ausencia fuerte: Gimnasia de Mendoza no contará con Agustín Módica, goleador del Clausura con ocho tantos, por una lesión muscular.

Todo eso agrega incertidumbre a un encuentro que comenzará a las 16:30 y que, por posiciones y convocatoria, aparece como uno de los grandes focos de búsquedas de fútbol en vivo de este sábado.