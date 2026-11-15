Vacaciones 2027: cuántos días te corresponden y qué cambió para pedirlas

A medida que se acerca el verano, trabajadores y empleadores empiezan a ordenar fechas de descanso, viajes familiares y reemplazos en el lugar de trabajo. Este año hay un punto adicional para revisar: la regulación nacional sobre vacaciones fue modificada durante 2026 y varias explicaciones que todavía circulan en internet citan plazos anteriores.

La duración del descanso anual sigue estando vinculada con la antigüedad, pero las reglas para notificar el inicio y acordar el fraccionamiento tienen particularidades que pueden resultar decisivas al organizar enero o febrero de 2027. La normativa general se aplica al empleo comprendido en la Ley de Contrato de Trabajo, sin perjuicio de las particularidades de convenios y regímenes específicos.

Cuántos días de vacaciones corresponden por antigüedad

El artículo 150 de la Ley de Contrato de Trabajo actualizada establece cuatro tramos de licencia anual remunerada. Los días se cuentan como días corridos, no exclusivamente días hábiles, y la antigüedad se calcula tomando como referencia la que tenga el trabajador al 31 de diciembre del año al que corresponden las vacaciones.

Antigüedad al 31 de diciembre Días corridos de vacaciones Hasta 5 años 14 Más de 5 y hasta 10 años 21 Más de 10 y hasta 20 años 28 Más de 20 años 35

Por ejemplo, si una persona supera los cinco años de antigüedad al cierre de 2026 y reúne los demás requisitos del régimen, entra en el tramo de 21 días de licencia para ese período anual. Si todavía no reúne la antigüedad necesaria o no trabajó durante el tiempo mínimo exigido, hay que revisar las reglas de proporcionalidad.

El cambio de 2026: cuánto antes deben avisarte

La Ley 27.802, publicada en marzo de 2026, sustituyó el artículo 154 del régimen general. El texto vigente dispone que la fecha de inicio del descanso debe notificarse por escrito con una anticipación mínima de 30 días, salvo que el convenio colectivo aplicable establezca un sistema diferente según las características de la actividad.

Este detalle es importante porque todavía existen guías anteriores que mencionan 45 días. Ese plazo figuraba en versiones previas del régimen; no debe presentarse como la regla general sin verificar la legislación vigente. Para organizar un viaje, lo recomendable es conservar la comunicación formal de la empresa y revisar el convenio correspondiente.

¿Se pueden dividir las vacaciones en dos o más períodos?

El artículo reformado permite que empleador y trabajador acuerden el fraccionamiento de las vacaciones. Sin embargo, no se trata de una facultad unilateral ni de una autorización para dividirlas en cualquier cantidad de días: cada tramo acordado debe durar, como mínimo, siete días.

De esa manera, una persona con 14 días puede, mediante acuerdo, distribuirlos en dos períodos de siete. Quien tenga 21 días podría acordar otros esquemas compatibles con el mínimo. El objetivo es dar flexibilidad sin convertir la licencia anual en descansos demasiado cortos que desvirtúen su finalidad.

En qué meses deben otorgarse y qué pasa con el verano

Como regla general, la empresa debe conceder las vacaciones dentro del período que va del 1 de octubre al 30 de abril del año siguiente. Las partes pueden acordar disfrutarlas fuera de ese intervalo. Además, si las licencias no se otorgan de manera simultánea a todos los integrantes de un establecimiento, la organización debe permitir vacaciones en temporada de verano al menos una vez cada tres años.

Esto no garantiza que todos puedan elegir libremente enero o febrero. Las necesidades de funcionamiento del establecimiento, la negociación entre las partes y las particularidades de la actividad influyen en el cronograma. Conviene plantear el pedido con anticipación y revisar las condiciones que rigen en el convenio de cada sector.

Cómo se pagan las vacaciones y qué pasa con el plus vacacional

La licencia es remunerada y, para trabajadores que cobran un sueldo mensual fijo, el artículo 155 establece un cálculo que divide el salario correspondiente por 25 para determinar la retribución por día de descanso. Esa fórmula explica el llamado plus vacacional, ya que no se toma simplemente una división por 30 días.

Por ejemplo, con una remuneración mensual de $900.000, el valor de referencia por día de vacaciones es $36.000; para un período de 14 días, el importe calculado con esa fórmula es $504.000, sujeto a las particularidades de la liquidación. La ley indica que la remuneración por vacaciones debe abonarse al inicio de la licencia, no al regresar.

Qué pasa si empezaste a trabajar durante 2026

Para gozar del período anual completo, la ley exige haber prestado servicios al menos durante la mitad de los días hábiles del año o del período correspondiente. Si ese requisito no se cumple, el artículo 153 contempla una licencia proporcional: un día de descanso por cada veinte días de trabajo efectivo, computados según las disposiciones legales.

También es importante no confundir este régimen con el de personal de casas particulares, que tiene reglas propias sobre vacaciones y aviso. INFOZONA abordó recientemente los pagos de fin de año para las empleadas domésticas, otro grupo con normativa específica. Para cualquier duda sobre un caso individual, la referencia principal debe ser el convenio aplicable y el texto actualizado de la ley.