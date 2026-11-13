Aguinaldo de diciembre: el ajuste que podés cobrar si hacés horas extra o comisiones

El aguinaldo de diciembre llega en un momento particular: las empresas deben liquidarlo cuando todavía faltan días para cerrar el mes. En los trabajos con sueldo fijo, la cuenta puede resultar sencilla, pero cuando aparecen horas extra, comisiones por ventas, premios o adicionales variables, el importe depositado no siempre coincide con el definitivo.

Muchos empleados revisan solamente si recibieron la mitad del sueldo y dan por terminada la liquidación. Sin embargo, la legislación contempla expresamente una situación que puede modificar el dinero que corresponde cobrar una vez que se conoce la remuneración real de diciembre.

Este mecanismo resulta especialmente útil para trabajadores de comercio, servicios, administración, ventas y otras actividades privadas bajo la Ley de Contrato de Trabajo. No es un bono extraordinario ni un aumento general: es una diferencia que surge de calcular correctamente el Sueldo Anual Complementario (SAC).

Por qué el aguinaldo puede cambiar después del 18 de diciembre

El artículo 122 de la Ley 20.744, modificado por la Ley 27.073, fija el vencimiento de la segunda cuota el 18 de diciembre. Para entonces, el empleador debe estimar cuánto ganará el trabajador durante todo diciembre, porque todavía no terminó el mes.

Si al cerrar la liquidación se comprueba que esa estimación fue inferior a la remuneración efectivamente devengada, corresponde recalcular el SAC. La norma establece que la diferencia entre la cuota devengada y la pagada el 18 se integra al salario de diciembre. El texto oficial está disponible en la Ley 27.073 publicada por el Estado nacional.

Hay una condición clave: el sueldo real de diciembre tiene que modificar la mejor remuneración computable del semestre. Si otro mes entre julio y noviembre ya fue más alto, el cambio de diciembre podría no alterar el aguinaldo.

Horas extra, comisiones y adicionales: qué entra en la cuenta

Para los trabajadores alcanzados por el régimen general, el medio aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto remunerativo durante julio-diciembre, si trabajaron el semestre completo. No se calcula sobre un promedio ni necesariamente sobre el último sueldo.

En general, integran la base el básico, la antigüedad, el presentismo remunerativo, las horas extra, las comisiones y los adicionales salariales. En cambio, asignaciones familiares, reintegros genuinos de gastos y conceptos verdaderamente no remunerativos no se agregan automáticamente. Algunas paritarias establecen tratamientos específicos para sumas extraordinarias: por eso hay que leer el acuerdo aplicable y no decidir únicamente por la etiqueta del recibo.

Por ejemplo, si en octubre un trabajador tuvo una comisión remunerativa importante y ese mes fue su mayor ingreso, octubre puede definir el SAC aunque el sueldo básico haya aumentado después. La remuneración se considera por el mes en que se devengó, no solamente por la fecha del depósito.

Ejemplos de cuánto puede aumentar el aguinaldo

Los siguientes casos son simulaciones en pesos brutos, no salarios oficiales ni importes prometidos para un gremio. Suponen relación laboral durante todo el segundo semestre y remuneraciones íntegramente computables:

Situación Mejor sueldo estimado al 18/12 Mejor sueldo real del semestre SAC abonado SAC definitivo Diferencia Comisiones superiores en diciembre $1.200.000 $1.400.000 $600.000 $700.000 $100.000 Horas extra de fin de mes $950.000 $1.050.000 $475.000 $525.000 $50.000 Noviembre sigue siendo el mejor mes $1.300.000 $1.300.000 $650.000 $650.000 $0

En el primer ejemplo, la empresa calculó el 18 de diciembre un SAC bruto de $600.000 sobre una mejor remuneración estimada de $1.200.000. Después se confirmó que diciembre alcanzó $1.400.000 por comisiones remunerativas. El SAC correcto pasó a $700.000: corresponde una diferencia bruta de $100.000, que debe integrarse al salario de diciembre.

En el tercer ejemplo, aunque el empleado haya tenido movimientos salariales durante diciembre, su mejor remuneración computable siguió siendo la de noviembre. Por eso no aparece una diferencia adicional.

¿El ajuste se cobra junto con el sueldo de diciembre?

El artículo 122 dispone que la diferencia resultante se integre al salario de diciembre. Como ese sueldo suele pagarse al inicio del mes siguiente, el ajuste puede verse reflejado en la liquidación correspondiente a diciembre. No significa que todas las personas cobrarán un segundo depósito de aguinaldo: solamente quienes tengan una diferencia real por recalcular.

También conviene distinguir bruto de neto. Las cifras anteriores son antes de aportes y retenciones. El importe acreditado puede ser menor por jubilación, obra social, aportes convencionales y otras deducciones que correspondan.

Qué revisar en los recibos antes de reclamar una diferencia

El primer paso es reunir los recibos de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, además de la liquidación de diciembre cuando esté disponible. Compará las remuneraciones brutas computables, separando los rubros remunerativos de los que no lo son. Identificá si las comisiones y horas extra se imputaron al mes correcto.

Después compará la mejor remuneración del semestre con la base que utilizó la empresa para pagar el SAC. Si no coinciden, pedí a Recursos Humanos o al responsable de liquidaciones que explique el cálculo y, de corresponder, la rectificación. Guardar el recibo y el comprobante de transferencia ayuda a documentar cualquier diferencia.

Quienes ingresaron durante el semestre o finalizaron su vínculo laboral antes de diciembre tienen reglas de proporcionalidad que deben revisarse aparte. También existen regímenes especiales, como casas particulares y determinados empleos públicos, cuyas fechas y condiciones no deben confundirse con las de la Ley de Contrato de Trabajo.

Para consultar la explicación general de fechas y fórmulas, INFOZONA publicó una guía del aguinaldo 2026. También podés ver cómo se liquida el SAC de empleadas domésticas, que responde a un régimen diferente.

El dato central para diciembre es que el depósito del día 18 no siempre cierra definitivamente la cuenta. Si el salario efectivamente devengado en el último mes supera la base utilizada, corresponde verificar el recálculo y la eventual diferencia, sin confundirla con un bono navideño ni con una nueva paritaria.