Conmoción en chascomús: un comisario habría matado accidentalmente a un sargento durante un operativo policial

Un trágico episodio ocurrido durante un operativo policial en la ciudad de Chascomús dejó como saldo la muerte de un sargento de la Policía Bonaerense, quien habría recibido un disparo efectuado por el propio comisario que se encontraba a cargo del procedimiento.

El hecho se produjo en circunstancias poco claras que ahora son materia de una investigación judicial.

El episodio tuvo lugar alrededor de las 20 horas del viernes 13 de noviembre, en el barrio Lomas Altas, en inmediaciones del sector conocido como “Las Cabañas”, donde se desarrollaba un procedimiento destinado a interceptar a varios sospechosos que presuntamente habían cometido un ilícito en la localidad de Alejandro Korn.

De acuerdo con la información preliminar, los involucrados se desplazaban en un automóvil Peugeot 208 y, al ser interceptados, se habría producido una persecución que incluyó una fuga a pie y un intercambio de disparos. En ese contexto, algunos de los sospechosos habrían sido detenidos.

Sin embargo, el operativo terminó de manera trágica cuando un sargento de la fuerza provincial recibió un disparo en el tórax que, según las primeras versiones, habría sido efectuado con el arma reglamentaria del comisario interino de la Estación de Policía Comunal de Chascomús.

El efectivo herido fue trasladado de urgencia al hospital local, donde lamentablemente falleció como consecuencia de la gravedad de la lesión.

Una muerte rodeada de circunstancias que deberán esclarecerse

Uno de los aspectos centrales de la investigación será determinar cómo se produjo el disparo que terminó con la vida del sargento.

Según trascendió de manera extraoficial, el comisario habría manifestado que se trató de un accidente ocurrido mientras manipulaba o preparaba su arma reglamentaria, circunstancia que deberá ser corroborada mediante las correspondientes pericias balísticas, testimonios y demás elementos probatorios.

Hasta el momento, no existe información oficial suficiente que permita establecer con precisión la secuencia de los acontecimientos ni las condiciones en las que se habría accionado el arma.

La causa fue caratulada inicialmente como homicidio culposo

De acuerdo con los datos preliminares conocidos, el expediente judicial se encuentra caratulado inicialmente como homicidio culposo, una calificación provisoria que podría modificarse de acuerdo con los resultados de la investigación.

La causa tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 9 de Chascomús, a cargo de la fiscal Daniela Bertoletti.

Asimismo, las primeras informaciones indican que el comisario involucrado habría quedado detenido a disposición de la Justicia, mientras se procura establecer su responsabilidad en lo sucedido.

Debido a que tanto la víctima como el funcionario involucrado pertenecen a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se presume que las diligencias investigativas podrían quedar a cargo de una fuerza de seguridad distinta, posiblemente la Policía Federal Argentina, con el propósito de garantizar la independencia y transparencia de las actuaciones.

No obstante, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente qué fuerza tendrá a su cargo las pericias y las tareas investigativas.

Expectativa por los resultados de las pericias

La investigación deberá esclarecer aspectos fundamentales, entre ellos la posición en la que se encontraban ambos efectivos, las condiciones de manipulación del arma, la trayectoria del proyectil y la secuencia exacta del procedimiento.

También será necesario determinar si el disparo que causó la muerte del sargento se produjo durante el enfrentamiento con los sospechosos o en una instancia diferente del operativo.

Las identidades de la víctima y del comisario involucrado no habían sido difundidas oficialmente al momento de conocerse las primeras informaciones.

El episodio genera profunda conmoción en Chascomús y abre numerosos interrogantes sobre las circunstancias en las que perdió la vida el integrante de la fuerza.

Será la Justicia, sobre la base de las pruebas reunidas y los resultados de las pericias, la encargada de establecer cómo ocurrió el hecho y determinar las eventuales responsabilidades.

La información se encuentra en pleno desarrollo y permanece sujeta a las comunicaciones oficiales de las autoridades judiciales.