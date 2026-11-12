Empleadas domésticas: el sorpresivo cambio en el período de prueba y las nuevas cifras que rigen en noviembre

Si contratás personal de casas particulares o trabajás en el sector, noviembre de 2026 trae novedades clave que modifican tanto el bolsillo como las reglas de contratación. Con la entrada en vigencia de la Ley 27.802, cambiaron los plazos de prueba, la forma de entregar los recibos y la compensación por indumentaria.

A esto se suma una nueva actualización salarial del 1,6% definida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). Conocé en detalle cuáles son los montos mínimos vigentes y qué exigencias legales debés cumplir para evitar multas.

El período de prueba ahora dura seis meses

Uno de los puntos más sensibles de la reforma laboral modifica el artículo 7 de la Ley 26.844. Anteriormente, el plazo de evaluación era de apenas 30 días para el personal sin retiro y de 15 días para quienes trabajaban con retiro.

A partir de la nueva normativa, todos los contratos por tiempo indeterminado tienen un período de prueba unificado de seis meses. Durante ese lapso, cualquiera de las partes puede finalizar el vínculo sin expresar causa y sin que corresponda el pago de indemnización por antigüedad.

Eso sí: la ley prohíbe expresamente que un empleador vuelva a contratar a la misma trabajadora utilizando un nuevo período de prueba.

Recibos digitales obligatorios y plata por ropa de trabajo

La digitalización administrativa llegó de lleno al régimen doméstico. Por modificación del artículo 20, los recibos de sueldo deben emitirse de manera electrónica a través del sistema de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Mediante la Resolución General 5912/2026, ARCA habilitó la función Recibo Asistido, que calcula automáticamente los conceptos salariales. Si el pago se realiza en efectivo o la trabajadora lo pide, el comprobante digital debe imprimirse por duplicado y firmarse.

Por otro lado, respecto a la indumentaria de trabajo, una vez superado el período de prueba el empleador puede reemplazar la entrega física de la ropa por una suma de dinero no remunerativa.

Cuánto cobran las empleadas domésticas en noviembre de 2026

En noviembre rige un aumento del 1,6% respecto de octubre (en el marco de la Resolución 6/2026, que también prevé otro 1,6% para diciembre). Además, este mes se termina de incorporar al básico el último 25% de la suma extraordinaria otorgada en agosto.

Los valores mínimos vigentes para cada categoría son:

Quinta categoría (Tareas generales): $4.174,62 por hora y $512.142,96 mensuales (con retiro); $4.451,49 por hora y $562.837,52 mensuales (sin retiro).

por hora y mensuales (con retiro); por hora y mensuales (sin retiro). Cuarta categoría (Asistencia y cuidado de personas): $4.451,49 por hora y $562.837,52 mensuales (con retiro); $4.923,50 por hora y $620.420,85 mensuales (sin retiro).

por hora y mensuales (con retiro); por hora y mensuales (sin retiro). Tercera categoría (Caseros): $4.451,49 por hora y $562.837,52 mensuales (únicamente sin retiro).

por hora y mensuales (únicamente sin retiro). Segunda categoría (Tareas específicas): $4.700,21 por hora y $575.394,53 mensuales (con retiro); $5.098,84 por hora y $633.782,08 mensuales (sin retiro).

por hora y mensuales (con retiro); por hora y mensuales (sin retiro). Primera categoría (Supervisión):$4.928,28 por hora y $614.791,27 mensuales (con retiro); $5.344,33 por hora y $678.036,40 mensuales (sin retiro).

A estos montos básicos se les debe sumar un 1% adicional por cada año de antigüedad (computado desde septiembre de 2020) y, si corresponde, el 30% extra por zona desfavorable en el sur del país y Patagones.

Aportes, contribuciones y ART: los costos extra del empleador

Más allá del sueldo de bolsillo, el empleador debe abonar mensualmente la cobertura de Riesgos del Trabajo (ART), aportes a la obra social y contribuciones jubilatorias (SIPA). Los importes del período octubre (que vencen en noviembre) para personal activo mayor de 18 años son:

Menos de 12 horas semanales: $10.856,52 en total (incluye $8.041,77 de ART). En diciembre subirá a $10.953,66.

en total (incluye $8.041,77 de ART). En diciembre subirá a $10.953,66. De 12 a menos de 16 horas semanales: $17.007,37 en total (incluye $11.684,59 de ART). En diciembre pasará a $17.162,80.

en total (incluye $11.684,59 de ART). En diciembre pasará a $17.162,80. 16 horas o más semanales:$44.784,77 en total (incluye $16.961,43 de ART). En diciembre ascenderá a $45.024,63.

Para trabajadoras jubiladas el monto total baja a $8.771,67, $13.144,07 y $19.090,22 según la carga horaria, ya que no tributan obra social.

Qué derechos históricos se mantienen intactos

A pesar de las flexibilizaciones administrativas y contractuales, la Ley 27.802 no altera los derechos estructurales establecidos en la Ley 26.844.

Siguen plenamente vigentes la jornada máxima de 8 horas diarias o 48 semanales, el descanso semanal de 35 horas corridas desde el sábado a las 13, las licencias por maternidad y las vacaciones pagas de entre 14 y 35 días corridos según antigüedad.

También se conserva el pago de horas extras al 50% en días hábiles y al 100% los sábados después de las 13, domingos y feriados, junto con el medio aguinaldo de diciembre.