Empleadas domésticas: el detalle del aguinaldo que cambia con el aumento de diciembre

El cierre de 2026 trae dos movimientos que conviene mirar por separado para el personal de casas particulares: el último aumento salarial previsto en la paritaria y la segunda cuota del sueldo anual complementario (SAC). Aunque ambos conceptos se relacionan, no se liquidan de la misma manera y tampoco tienen necesariamente la misma fecha de pago.

La diferencia importa especialmente para quienes cobran por hora, trabajan en más de una vivienda o tienen una remuneración superior al mínimo de convenio. También es relevante para las familias empleadoras que necesitan prever cuánto deberán abonar antes de fin de año.

Qué cambia en diciembre para las empleadas domésticas

La Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares dispuso una suba del 1,6% desde diciembre. Los anexos de noviembre y diciembre fueron rectificados por la Resolución 7/2026, publicada el 18 de septiembre. Para calcular el aguinaldo es importante usar la escala corregida, no una tabla anterior que haya quedado circulando en redes.

En la categoría de tareas generales, el mínimo mensual de diciembre para jornada completa es de $519.825,60 con retiro y $571.280,64 sin retiro. Para personal de asistencia y cuidado de personas, el mínimo mensual es de $571.280,64 con retiro y $629.727,77 sin retiro. Son pisos de convenio, no salarios universales: una persona puede cobrar más por antigüedad, condiciones particulares o un acuerdo superior con su empleador.

Cuánto sería el medio aguinaldo con las escalas de diciembre

La Ley 26.844 establece que el SAC equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el semestre. Si diciembre es el mes de mayor sueldo y la persona trabajó el semestre completo, la cuenta de referencia sobre los mínimos de ese mes es la siguiente:

Categoría y modalidad Básico mensual diciembre Medio aguinaldo de referencia Tareas generales con retiro $519.825,60 $259.912,80 Tareas generales sin retiro $571.280,64 $285.640,32 Cuidado de personas con retiro $571.280,64 $285.640,32 Cuidado de personas sin retiro $629.727,77 $314.863,89 Ejemplos sobre mínimos mensuales de jornada completa, semestre trabajado íntegramente y sin adicionales. Valores brutos orientativos; el SAC real se calcula con la mayor remuneración devengada de cada trabajadora.

Por ejemplo, una trabajadora de tareas generales con retiro cuyo mejor sueldo del semestre sea exactamente el mínimo de diciembre tendría un medio aguinaldo de $259.912,80. Si cobra una remuneración mensual mayor, el cálculo se hace sobre ese importe superior. El ejemplo no incluye antigüedad, horas extras ni zona desfavorable.

Por qué el sueldo de diciembre y el aguinaldo no son el mismo pago

El aumento de diciembre corresponde a las tareas prestadas durante ese mes; el salario mensual puede abonarse al inicio del mes siguiente, según el régimen de pago aplicable. En cambio, el medio aguinaldo es un concepto independiente que debe abonarse en diciembre. Por eso, no es correcto prometer que todas las trabajadoras recibirán en una misma transferencia el sueldo íntegro de diciembre más el SAC.

La regla de vencimiento también es distinta de la que suele citarse para empleados comprendidos por la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 27 de la Ley 26.844 indica que la segunda cuota del aguinaldo de casas particulares debe abonarse la última jornada laboral de diciembre, según el día de trabajo de cada vínculo. No corresponde aplicar automáticamente la fecha del 18 de diciembre del régimen laboral general.

Qué ocurre si trabaja por hora o en varias casas

El derecho al aguinaldo no desaparece por trabajar pocas horas. Si una persona presta servicios en dos o tres domicilios, cada empleador debe calcular y pagar el SAC correspondiente a su propia relación laboral. No se suman los ingresos de todas las casas para cargarle a un solo empleador la totalidad del medio aguinaldo.

En trabajos por hora, conviene reconstruir la remuneración mensual efectivamente devengada en cada mes del semestre y determinar cuál fue la mayor. Si la relación empezó durante el segundo semestre y no se completaron seis meses, corresponde calcular el SAC proporcional al tiempo trabajado. El sitio oficial de Casas particulares explica este criterio y recuerda que el pago debe registrarse en el recibo.

¿El bono de agosto se paga otra vez en Navidad?

No por el solo hecho de llegar diciembre. La resolución salarial estableció una suma extraordinaria por única vez con los haberes de agosto, de $20.000, $11.500 u $8.000 según las horas semanales, y su incorporación gradual al básico entre septiembre y noviembre. Esa disposición no equivale a un nuevo bono navideño de diciembre. Un eventual pago adicional necesitaría otro acuerdo o una decisión voluntaria del empleador.

Para revisar cómo se incorporó ese extra a la escala anterior, podés consultar los valores de noviembre por hora y por mes y contrastarlos con los importes rectificados de diciembre.

Qué revisar antes de liquidar el SAC

Antes de cerrar el recibo, conviene confirmar categoría, modalidad con o sin retiro, cantidad de horas, mejor remuneración mensual del semestre, antigüedad y posibles adicionales. En el partido bonaerense de Patagones también corresponde revisar el adicional por zona desfavorable, que no se aplica automáticamente al resto de la Provincia de Buenos Aires.

El sueldo mínimo es un piso legal y el cálculo del aguinaldo es individual. Conservar recibos y comprobar las escalas corregidas evita tanto pagos insuficientes como la difusión de cifras de aguinaldo que no se ajustan a la situación real de cada trabajadora.