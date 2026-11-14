Los salarios volvieron a perder contra la inflación: qué pasó en septiembre

El bolsillo de los trabajadores volvió a quedar bajo presión en un escenario en el que los precios siguen subiendo y los aumentos de ingresos no llegan de la misma manera a todos los sectores. La comparación entre salarios e inflación permite medir cuánto rinde realmente el dinero al hacer las compras de cada mes.

El nuevo informe difundido por el INDEC este viernes 13 de noviembre contiene datos de septiembre de 2026 y permite observar diferencias importantes entre el empleo privado formal, el sector público y los trabajadores no registrados. También ofrece un dato específico para el conjunto de las administraciones provinciales.

El resultado general muestra una pérdida de poder adquisitivo en el promedio, aunque no todos los trabajadores tuvieron la misma evolución. El detalle está en los porcentajes que reveló el organismo.

Cuánto aumentaron los salarios y qué pasó con la inflación

Según el informe oficial del Índice de Salarios, los ingresos laborales medidos por el indicador tuvieron una suba mensual del 1,3% en septiembre. En ese mismo mes, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había avanzado 1,9%.

La diferencia implica que el salario promedio registrado por el índice perdió alrededor de 0,6% de poder de compra en un mes, tomando ambos indicadores como referencia. No significa que cada empleado haya perdido exactamente esa proporción: el resultado depende del sector, la negociación salarial y la composición de sus gastos.

El salario nominal es lo que figura en el recibo o lo que efectivamente se percibe. El salario real, en cambio, refleja cuánto puede comprarse con ese ingreso después de descontar el efecto de la inflación. Esa distinción explica por qué recibir un aumento no siempre equivale a estar mejor.

Privados, estatales e informales: los sectores que tuvieron resultados distintos

El INDEC informó variaciones muy diferentes dentro del promedio nacional de septiembre:

Trabajadores privados registrados: suba salarial mensual del 1,9%, en línea con el IPC de septiembre.

suba salarial mensual del 1,9%, en línea con el IPC de septiembre. Sector público total: incremento del 1,8%, levemente inferior a la inflación.

incremento del 1,8%, levemente inferior a la inflación. Trabajadores privados no registrados: caída nominal del 0,8%, que implica una reducción mayor al contemplar los precios.

caída nominal del 0,8%, que implica una reducción mayor al contemplar los precios. Sector público provincial: aumento del 1,3% en el indicador correspondiente al conjunto de provincias.

aumento del 1,3% en el indicador correspondiente al conjunto de provincias. Sector público nacional: incremento del 3,5% en el mes, de acuerdo con la medición oficial.

El último desglose requiere una aclaración: el índice del sector público provincial agrupa administraciones de distintas jurisdicciones. No se puede tomar ese 1,3% como si fuera, por sí solo, el aumento acordado para los empleados de la Provincia de Buenos Aires.

Qué significa para los trabajadores bonaerenses

En territorio bonaerense conviven empleados nacionales, provinciales, municipales, privados y trabajadores informales. Cada grupo tiene sus propios acuerdos y fechas de actualización. Por eso, para conocer el aumento efectivo de un trabajador estatal de la Provincia corresponde consultar la escala y el convenio aplicables, no extrapolar directamente el promedio nacional.

En el caso de los agentes comprendidos en la Ley 10.430, INFOZONA ya publicó cómo consultar la escala oficial de sueldos básicos de noviembre. El sueldo básico tampoco equivale necesariamente al importe neto que se cobra: hay adicionales, antigüedad y descuentos que modifican el total.

Para un empleado privado, la comparación se realiza entre el aumento fijado por su convenio, la fecha en que entró en vigencia y la evolución de precios del período. Las negociaciones paritarias pueden establecer sumas fijas, porcentajes escalonados o revisiones posteriores.

Qué muestra la comparación interanual

El Índice de Salarios acumuló una suba del 34,3% interanual a septiembre de 2026 y del 26,7% frente a diciembre de 2025. Estos valores son nominales y no deben interpretarse automáticamente como mejoras reales: para medir la capacidad de compra hay que compararlos con la inflación correspondiente a esos mismos períodos.

La situación del empleo informal merece especial atención. Su caída nominal mensual del 0,8% se suma al avance de precios y deja un deterioro del poder adquisitivo más pronunciado que en los segmentos registrados. Además, el indicador estadístico refleja una evolución promedio, no la situación particular de cada hogar.

Qué mirar en los próximos meses

Los datos salariales se publican con un rezago respecto del mes en curso, por lo que esta medición no describe los sueldos que se están cobrando ahora en noviembre. El próximo informe permitirá evaluar si hubo recuperación o si la diferencia frente a los precios se mantuvo.

Mientras tanto, para analizar si un aumento alcanza conviene identificar el mes base del acuerdo, separar los importes remunerativos de los no remunerativos y comparar el resultado neto con los gastos habituales. El dato central de septiembre es que el promedio salarial creció menos que los precios, aunque hubo diferencias relevantes entre sectores.