Tragedia en ruta 2: dos muertos tras choque entre un camión y una camioneta cerca de chascomús

Un gravísimo siniestro vial ocurrido durante la mañana de este sábado 14 de noviembre dejó un saldo de dos personas fallecidas y una tercera gravemente herida en el kilómetro 95 de la Autovía 2, en jurisdicción de Chascomús.

El hecho involucró a un camión Scania que transportaba combustible para la empresa Axion y una camioneta Chevrolet Tracker en la que viajaban tres personas.

De acuerdo con la información policial difundida hasta el momento, el transporte de combustible habría cruzado de carril e impactado violentamente contra la camioneta, provocando consecuencias fatales para sus ocupantes.

Como resultado del choque, dos personas que viajaban en la Chevrolet Tracker perdieron la vida en el lugar, mientras que el conductor sufrió heridas de extrema gravedad.

Por su parte, el chofer del camión, un hombre de 44 años, resultó ileso. Tras la colisión, el vehículo de gran porte terminó volcado sobre la banquina.

Corte de tránsito y operativo de emergencia

La magnitud del siniestro motivó un importante despliegue de los servicios de emergencia, con intervención de Bomberos Voluntarios y personal policial de Chascomús.

La circulación por la Autovía 2 debió ser interrumpida, mientras se implementaba un desvío para permitir el desplazamiento de los vehículos y facilitar las tareas de asistencia.

Asimismo, se aguardaba la intervención de efectivos de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y establecer con precisión cómo se produjo el choque.

Las circunstancias que llevaron al camión a cruzar de carril son materia de investigación.

Hasta el momento, no trascendieron oficialmente las identidades de las víctimas fatales ni mayores precisiones sobre la evolución del herido.