Se vienen tormentas fuertes: ¿qué distritos están bajo alerta?

Después de varias jornadas con temperaturas en aumento y condiciones típicamente primaverales, el tiempo comenzará a desmejorar en distintos sectores de la provincia de Buenos Aires. El avance de un sistema de inestabilidad provocará lluvias, tormentas y fuertes ráfagas de viento entre este jueves 12 y el viernes 13 de noviembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel amarillo por tormentas y viento que alcanzan principalmente al sur y sudoeste bonaerense, mientras se anticipa una extensión de la inestabilidad hacia otras regiones durante el viernes.

¿Qué municipios bonaerenses están bajo alerta?

Para este jueves, las advertencias por tormentas comprenden sectores de los municipios de Bahía Blanca, Villarino, Patagones, Puan, Saavedra, Tornquist, Coronel Rosales, Monte Hermoso, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Tres Arroyos, San Cayetano, Necochea, Lobería y Adolfo Gonzáles Chaves.

En estas zonas podrían registrarse tormentas localmente fuertes, acompañadas por intensa actividad eléctrica, caída ocasional de granizo y abundante lluvia en períodos cortos.

Los valores de precipitación acumulada se ubicarían entre 20 y 50 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual.

Vientos fuertes y un viernes inestable

Además de las tormentas, el organismo meteorológico advirtió sobre vientos del sector este, con velocidades sostenidas de entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h en sectores del sudoeste provincial.

Para el viernes 13, el pronóstico anticipa un avance de las condiciones inestables hacia una franja más extensa de la provincia de Buenos Aires, incluyendo sectores del centro, noroeste y sudeste del territorio.

Esto podría provocar chaparrones y tormentas de variada intensidad, con cambios en las temperaturas y en la dirección del viento.

Recomendaciones ante las tormentas

Frente a este panorama, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantener limpios los desagües.

También es importante no refugiarse debajo de árboles o estructuras inestables y extremar las precauciones al circular por rutas y caminos bonaerenses.

Las alertas pueden modificarse durante las próximas horas, por lo que resulta importante consultar las actualizaciones meteorológicas, especialmente antes de emprender viajes por el interior provincial.