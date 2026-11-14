Quién era federico colarusso, el sargento de policía vial lezama que murió durante un operativo en chascomús

El fallecimiento del joven efectivo de la Policía Bonaerense, ocurrido en circunstancias que son investigadas por la Justicia, provocó un profundo pesar en Lezama, donde prestaba servicios en el Destacamento de Policía de Seguridad Vial.

La muerte del sargento Federico Colarusso, de 33 años, ocurrida durante un procedimiento policial desarrollado en la noche del viernes 13 de noviembre en Chascomús, generó una profunda conmoción en distintas localidades de la región, particularmente en Lezama, donde el efectivo cumplía funciones en el Destacamento de Policía de Seguridad Vial.

Colarusso era oriundo de General Belgrano y residía en Ranchos, partido de General Paz. Su actividad profesional lo vinculaba estrechamente con Lezama, donde compartía diariamente sus tareas con otros integrantes de la fuerza provincial.

La noticia de su fallecimiento causó gran consternación entre sus compañeros de trabajo, allegados y personas que lo conocían, quienes recibieron con tristeza la información sobre las circunstancias en las que perdió la vida.

El mensaje de condolencias del Municipio de Lezama

La repercusión que tuvo el lamentable episodio también se reflejó en las expresiones institucionales de pesar.

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Seguridad y Defensa Civil de la Municipalidad de Lezama manifestó públicamente sus condolencias por el fallecimiento del sargento, acompañando en este difícil momento a sus familiares, amigos y compañeros de servicio.

El mensaje expresó el profundo pesar de las autoridades locales y el respeto ante una pérdida que enluta a quienes compartían con Colarusso su actividad cotidiana.

Una muerte que todavía presenta interrogantes

El hecho ocurrió alrededor de las 20 horas del viernes, durante un operativo realizado en el barrio Lomas Altas de Chascomús, en el marco de una investigación relacionada con delitos cometidos en la zona de Alejandro Korn.

Colarusso participaba del procedimiento junto con efectivos de distintas dependencias policiales cuando recibió un disparo en el tórax que habría salido del arma reglamentaria del comisario interino de la Estación de Policía Comunal de Chascomús.

A pesar de haber sido trasladado de urgencia al hospital local, falleció como consecuencia de la gravedad de la herida.

La investigación procura establecer las circunstancias precisas en las que se produjo el disparo. Una de las versiones que se analiza indica que el arma se habría accionado accidentalmente mientras era manipulada por el funcionario policial involucrado.

La causa fue caratulada inicialmente como homicidio culposo y se encuentra bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 9 de Chascomús, a cargo de la fiscal Daniela Bertoletti.

Las pericias y los testimonios serán fundamentales para determinar cómo sucedieron los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.

El dolor de una comunidad

Más allá de la investigación judicial, la inesperada muerte de Federico Colarusso dejó un profundo sentimiento de tristeza entre quienes lo conocieron.

Mientras la Justicia continúa trabajando para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento, familiares, amigos, compañeros y conocidos atraviesan momentos de profundo dolor por una vida que terminó de manera tan inesperada.